Acaba de llegar a Lidl una de las barbacoas más baratas y prácticas del mercado: está disponible por 19.99 euros

Con la temporada de terrazas en marcha, Lidl lanza una barbacoa low-cost que cabe en cualquier espacio… y casi en cualquier bolsillo.

Y es que pocas cosas resultan tan frustrantes como organizar una comida al aire libre y que empiecen a surgir imprevistos. Que si la barbacoa está coja, que si has perdido la parrilla o, directamente, que ya no sirve para hacer brasas.

Para evitar este tipo de contratiempos, sin la necesidad de romper la hucha por el camino, la cadena alemana ha puesto a la venta la barbacoa Grillmeister.

Una opción con un precio inferior a 20 euros que combina versatilidad y funcionalidad a un buen precio.

Imagen y datos de la barbacoa Grillmeister Lidl.

Así es la barbacoa de Lidl

Con un diseño compacto y ligero, la barbacoa Grillmeister de Lidl encaja fácilmente en jardines, terrazas o patios donde el espacio es limitado.

En este sentido, uno de sus puntos fuertes es su tamaño. Aunque reducido, su estructura elevada de aproximadamente medio metro y su parrilla cromada, con un diámetro de 34cm, ofrece el espacio necesario para preparar una comida informal con familiares o amigos.

Además, incorpora un sistema de ventilación regulable que ayuda a gestionar el calor durante la cocción.

Gran parte del mérito en este aspecto lo tiene su tapa, que permite controlar mejor el flujo de aire, así como el recipiente inferior que recoge las cenizas, evitando manchas en el suelo y facilitando la limpieza posterior.

Otro de sus atractivos es la movilidad. Gracias a sus ruedas y a su reducido peso, de aproximadamente 3 kilos, puede desplazarse con facilidad de un rincón a otro del jardín.

Babrbacoa Grillmeister Lidl

Opiniones

Hoy en día, algo casi tan importante como las características de un buen producto son sus reseñas.

En este sentido, la barbacoa Grillmeister de Lidl cuenta con una recomendación de antiguos clientes que alcanza el 88%, una valoración media de 4.2 y más de la veintena de reseñas.

Sobre todo, destacan comentarios que alaban su relación calidad / precio y su versatilidad. "Tenemos esta parrilla desde hace algún tiempo, fue muy fácil de instalar y no requirió demasiado esfuerzo, y la parrilla parecía muy práctica de usar. Las piezas individuales de la parrilla tienen un aspecto y un tacto de alta calidad. Absolutamente recomendable para una parrilla básica", afirma un cliente.

Otro comprador también pone en valor su durabilidad y asegura que "La relación calidad precio es muy buena. Esta es una barbacoa que puede durar muchos años".