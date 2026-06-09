EL ESPAÑOL DE ARAGÓN e Integra Tecnología te invitan al estreno de ‘Toy Story 5’ en Cines Palafox

Para entrar en el sorteo solo tienes que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN e Integra Tecnología en Instagram.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN e Integra Tecnología te invitan al estreno de ‘Toy Story 5’, la nueva entrega de la clásica película de Disney.

Hace ya más de 30 años que conocimos a Woody y a Buzz Lightyear y fuimos testigos de cómo nacía una amistad que ha sobrevivido a mudanzas y juguetes nuevos.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la consultora tecnológica Integra Tecnología. El estreno será el próximo miércoles 17 de junio a las 18.30 horas en Cines Palafox de Zaragoza.

En ausencia de Woody, Jessie y Buzz han sido los encargados de liderar a los juguetes en la habitación de Bonnie. Sin embargo, con la llegada de la tableta inteligente Lilypad, van a tener que reunir de nuevo al equipo para conseguir que los niños vuelvan a interesarse por los juguetes.

Para entrar en el sorteo y conseguir una de las 10 entradas dobles, tan solo tienes que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y a Integra Tecnología en Instagram (@integra_tecnologia), darle LIKE a la publicación y comentar con quién te gustaría ver la película.

Podrás participar hasta el lunes 15 de junio a las 9.00 horas, cuando se seleccionará a los ganadores. Ese mismo día, contactaremos con los premiados a través de Mensaje Directo (DM).

En cifras

De esta forma, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN quiere dar las gracias a todos sus lectores. En casi dos años, el diario ha escalado hasta el podio de los periódicos más leídos en la comunidad.

A nivel nacional, el león de EL ESPAÑOL ha vuelto a rugir en mayo y se posiciona como líder en la primera quincena, según datos de GfK DAM, el medidor oficial de la audiencia de los medios digitales. Más de 12,93 millones de usuarios únicos han elegido las páginas de EL ESPAÑOL para informarse.

Según este índice, reconocido por el mercado publicitario, el diario ha encabezado el ranking en 29 de los últimos 34 meses.