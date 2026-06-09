Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso pagado de 1 día por mudanza, ampliable por convenio

Hacer una mudanza no es una tarea sencilla, especialmente cuando tienes que encontrar tiempo libre después de una larga jornada laboral o dedicar gran parte de tus fines de semana a organizar cajas, desmontar muebles y coordinar cada detalle del traslado.

Aunque muchas personas trabajadoras por cuenta ajena lo desconocen, la legislación española contempla un permiso por mudanza que permite ausentarse del trabajo sin perder el derecho al salario.

Este derecho está recogido en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce la posibilidad de solicitar "un día por traslado del domicilio habitual". Se trata de lo que comúnmente se conoce como permiso por mudanza.

No obstante, la norma también establece una condición fundamental: el trabajador debe comunicarlo con antelación y aportar la correspondiente justificación.

Además, como explican desde el despacho de abogados 'Toro', "el permiso por mudanza suele reconocerse solo cuando se trata de un cambio oficial del domicilio habitual, que conste en el padrón y tenga carácter duradero", señalan, diferenciándolo siempre de un cambio de residencia por vacaciones o motivos puntuales como una avería que, en tal caso, no dan derecho al permiso.

Asimismo, reviste de especial importancia comprobar lo que dicen los convenios colectivos, ya que en muchos casos mejoran el número de días o las condiciones del mismo.

Por norma general, los trabajadores suelen disponer de entre uno y dos días de permiso retribuido para realizar la mudanza. Sin embargo, algunas empresas y sectores incluyen condiciones más favorables, ampliando este plazo cuando el cambio de domicilio implica una mayor complejidad logística o un desplazamiento significativo.

A modo de ejemplo, en sectores como la hostelería y la restauración, numerosos convenios provinciales reconocen hasta dos días de permiso retribuido por cambio de domicilio.

Algo similar sucede en el sector de la construcción. En función del convenio territorial que resulte de aplicación, los trabajadores pueden disponer de uno o dos días para afrontar la mudanza sin que ello afecte a su salario.

Cómo solicitarlo

Para solicitar el permiso por mudanza, lo recomendable es avisar a la empresa con suficiente antelación (generalmente 15 días) y presentar una solicitud por escrito.

En ella debes indicar la fecha del traslado, los días que necesitas y adjuntar algún documento que acredite el cambio de domicilio, como el contrato de alquiler o el certificado de empadronamiento.

Una vez preparada, solo quedará enviarla a Recursos Humanos o a tu responsable directo.