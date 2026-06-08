El pueblo ideal para recorrer a pie: es Conjunto Histórico, tiene un castillo del s. XI y una de las plazas más bonitas de España

No queda tinta de lo que se ha escrito sobre Aínsa y, como se suele decir popularmente, "cuando el río suena, agua lleva".

Con un verano que promete llenar los destinos de costa, el Pirineo aragonés se posiciona como un auténtico refugio donde escapar del calor.

En este sentido, uno de los pueblos más bonitos y famosos de esta zona es Aínsa, una espectacular villa medieval situada en el corazón pirenaico famosa por su arquitectura medieval y su variada oferta de ocio.

Qué ver en Aínsa

Ubicada en pleno corazón del Sobrarbe (Huesca), esta localidad es uno de los mejores puntos de partida para descubrir el Pirineo aragonés.

Su privilegiada ubicación permite acceder en apenas 20 minutos a algunos de los enclaves naturales más visitados de la zona, como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Buena parte de su atractivo reside en la perfecta combinación entre patrimonio histórico y paisaje de montaña. No en vano, su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965, conservando intacta la esencia de una villa medieval con calles empedradas, murallas y tradicionales casas de piedra.

El corazón de la localidad es su Plaza Mayor, considerada por el portal web Huesca la Magia como "uno de los espacios más emblemáticos de la España medieval".

Construida entre los siglos XII y XIII, esta plaza reúne algunos de los elementos más representativos de la arquitectura de la época, como porches, arcos y casas señoriales.

Además, concentra buena parte de la oferta gastronómica del pueblo, con establecimientos tan populares como variados: desde una pizzería, el bar de tapas La Carrasca o el reconocido restaurante Callizo, distinguido con una estrella Michelin.

Aínsa, Huesca.

Al final de la plaza se alza la iglesia románica de Santa María, uno de los máximos exponentes del arte románico en Aragón, declarada Bien de Interés Cultural.

Otra de las joyas de Aínsa es su castillo, una fortaleza construida entre los siglos XI y XVI que conserva su foso y murallas. Hoy en día, además, acoge exposiciones y diversas actividades culturales.

Ejemplo de ello es el Festival Internacional de Música Castillo de Aínsa, celebrado todos los veranos.

Los restos del castillo de Aínsa. Patrimonio Cultural de Aragón.

Qué hacer

Más allá de un paseo tranquilo por el pueblo, para aquellos curiosos amantes de la historia local, están abiertos al público distintos espacios culturales como el Museo de los Oficios y Artes Tradicionales, que permite descubrir las raíces locales, o el Eco Museo Centro de Visitantes, un lugar ideal para conocer la biodiversidad del Pirineo y que conserva especies amenazadas.

Si tienen pensado visitar Aínsa próximamente, les recomendamos consultar su calendario cultural. Durante el año, el municipio acoge ferias medievales, conciertos y diversas jornadas culturales que enriquecen la experiencia de quienes lo visitan.

Además, en estas fechas veraniegas, Aínsa puede ser un gran punto de partida para visitar pozas o piscinas naturales como la Poza del río Bellos, las Pozas del barranco de Ascaso o la Gorga de Boltaña, una piscina natural de agua cristalina en el río Ara.

Gorga de Boltaña Google Reseñas.

En definitiva, Aínsa es uno de esos rincones que invita a replantearse el clásico debate sobre qué es mejor: la playa o la montaña.