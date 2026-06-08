Ha llegado a Action la piscina más versátil de la temporada: está disponible por solo 79.95 euros

El verano ya está aquí. Los cursos escolares están a punto de terminar, las piscinas municipales ya se encuentran abiertas al público y el calor sofocante poco a poco va ganando terreno en el día a día.

En este contexto, hacerse con un buen ventilador, pedir presupuesto para instalar un aire acondicionado en casa y, para aquellos afortunados que disponen de un pequeño patio o jardín, comprar una piscina portátil, son algunos de los mejores consejos en esta época del año.

Entre la amplia oferta disponible en el mercado, destaca una piscina de Action por ofrecer una gran capacidad por solo 79,95 euros, una relación calidad-precio difícil de igualar.

Características de la piscina

La cadena neerlandesa refuerza su campaña de verano con una piscina de la marca Intex que destaca a primera vista por su diseño rectangular y su amplia superficie de baño.

Cuenta con unas medidas de 300 x 200 x 75 centímetros, ofreciendo un espacio más que suficiente para que varias personas se den un chapuzón al mismo tiempo. Por lo que es ideal para aquellas familias de 4 o 5 integrantes.

Presenta una estructura metálica a la vista, reforzada con protección epoxi, aportando una sensación de solidez que va más allá de lo estético.

Además, según aseguran desde la marca, está fabricada con materiales resistentes a los impactos y al desgaste, pensados para soportar un uso intensivo.

Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de montaje. En pocos pasos puede quedar lista para llenar y disfrutar, convirtiéndose en una alternativa práctica para jardines, patios o zonas exteriores con espacio disponible.

Asimismo, según aseguran desde el portal web de la empresa Intex, dispone de una capacidad de carga de hasta 685 kg/m2. Aunque, si se va a colocar en patios, terrazas o azoteas, lo mejor será pedir la opinión de un técnico profesional.

En definitiva, se trata de una propuesta versátil que combina un gran tamaño, un producto resistente y un bajo precio.

Piscina de Action Action

Política de compra y devolución

Action mantiene un modelo de negocio centrado en sus tiendas físicas, por lo que no ofrece la posibilidad de realizar compras online.

No obstante, tanto su página web como su aplicación móvil permiten consultar el catálogo completo, descubrir las promociones vigentes y preparar listas de compra antes de acudir al establecimiento.

En cuanto a las devoluciones, la cadena ofrece un plazo de hasta ocho días para devolver un artículo. Para ello, es imprescindible presentar el ticket de compra y que el producto se encuentre en perfecto estado.