EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del espectáculo 'Mi vida es una anécdota' en el Teatro Principal
El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del próximo lunes 15 de junio, en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del espectáculo “Mi vida es una anécdota”, de Pedro Ruiz, en el Teatro Principal de Zaragoza.
Como si el patio de butacas se convirtiera en el salón de sus casas, Pedro Ruiz desgrana situaciones vividas con personajes muy conocidos en momentos delicados y comprometidos de sus vidas.
Relatos que no solo narra, sino que los interpreta, los parodia e incluso los canta. Además, Ruiz reserva un hueco al final del espectáculo para que los espectadores más curiosos puedan preguntarle, por ejemplo, quién pagó el caballo regalado a Estefanía de Mónaco o si Julio Iglesias se enfadó por alguna de sus novias.
Puedes participar en el sorteo de una entrada doble para el pase del viernes 19 de junio a las 20.00 horas. Solo habrá un único ganador.
Si quieres participar en el sorteo, tendrás que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra. Cuantas más menciones, más posibilidades de ganar.
Puedes participar hasta las 9.00 del próximo lunes 15 de junio.
Un homenaje a 50 años de carrera
El año pasado, Pedro Ruiz cumplió medio siglo de carrera. Una trayectoria imposible de resumir por su capacidad para cambiar de registro. Presentador, actor, compositor, director... Ruiz ha hecho casi de todo.
Ha dirigido a Sara Montiel, compuesto para Rocío Jurado, Raphael, María Jiménez… Cantado con Serrat y batido récords de audiencia con sus shows televisivos.
En su faceta como actor ha protagonizado más de 25 espectáculos unipersonales con músicos, audiovisuales, en soledad, con actrices... Todo ello con tal éxito que ha llenado desde teatros hasta parques de atracciones.
Además, protagonizó “El viaje infinito de Sancho Panza” y su propia comedia “Escándalo en palacio”, que se mantuvo dos años en cartel. Incluso superó el reto de interpretar 17 papeles en “El gran Mogollón”, dirigida por Tito Fernández.
Con 29 años, escribió, dirigió y protagonizó “El día del presidente”, su ópera prima y por la que recibió el premio al mejor director novel. También fue nominado al Premio Goya como actor de reparto por su trabajo con Berlanga en “Moros y Cristianos”.