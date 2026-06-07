Uno de los tres mejores kebabs de España es de Zaragoza: a tope de salsa, obra de un youtuber y por menos de 10 euros
Mak Dürüm ha conseguido el bronce en la clasificación final de The Kebab Market, el primer campeonato de kebabs de España.
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Mak Dürüm, el local de kebabs de Alex Viñal y Lak Montes, ha conseguido el tercer puesto en la clasificación final de The Kebab Market, el primer campeonato de kebabs de España, celebrado entre el 20 de mayo y el 7 de junio en el Centro Comercial Saler de Valencia.
El evento, impulsado por la organización responsable de grandes formatos gastronómicos nacionales como The Champions Burger, reunió a algunos de los proyectos especializados más destacados del país en Valencia -una de las ciudades punteras en el mundo de la hostelería actualmente- con el objetivo de reivindicar la evolución del kebab y situarlo dentro de la gastronomía contemporánea.
Entre todos ellos, Mak Dürüm ha logrado situarse entre los tres mejores kebabs de España en una competición donde miles de asistentes pudieron degustar y votar las propuestas participantes.
Este reconocimiento tiene un valor especial para el equipo, ya que llega apenas seis meses después de la apertura del establecimiento y confirma la buena acogida de una propuesta que apuesta por reinterpretar el kebab tradicional a través de elaboraciones propias, ingredientes de primera calidad y una visión gastronómica diferente.
"Desde el primer día nuestro objetivo fue demostrar que el kebab podía evolucionar sin perder su esencia. Conseguir este reconocimiento en tan poco tiempo es una recompensa enorme por todo el trabajo realizado y para todas las personas que han confiado en nosotros desde el principio: llevar este premio a nuestra ciudad nos llena de orgullo y confirma que, en nuestra todavía corta andadura, somos ya una referencia a nivel nacional en este formato", señalan desde Mak Dürüm.
Para Lakh Montes, este reconocimiento va mucho más allá de un premio. "Después de haber probado varias propuestas de kebab por las ciudades de España durante los últimos años, ver a Mak Dürüm subir al podio nacional confirma que nuestra visión tenía sentido. Estamos convencidos de que el kebab es una categoría con un enorme potencial y este resultado nos anima a seguir trabajando para convertir Mak Dürüm en una marca capaz de llevar su propuesta a muchos más lugares de España".
Durante el campeonato, Mak Dürüm presentó "El Mak", una creación de autor desarrollada específicamente para la competición, combinando técnicas, sabores e influencias internacionales con la personalidad propia de la marca junto a una novedad: que el público podía elegir entre varias salsas inspiradas en las que acompañan a los famosos tacos franceses.
Con este tercer puesto nacional, Mak Dürüm se consolida como una de las propuestas emergentes más destacadas dentro de la nueva generación de kebabs de autor en España y sitúa nuevamente a Zaragoza en el mapa gastronómico nacional.
Detrás del proyecto se encuentran figuras conocidas dentro del sector gastronómico y digital como el reconocido youtuber y creador de contenido Lakh Montes y el chef Alex Viñal, responsables de la propuesta que ha conseguido diferenciarse en el mercado desde el inicio apostando por un concepto más cuidado, contemporáneo y gastronómico alrededor del Dürüm.