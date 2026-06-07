Irlanda da una lección a España: los trabajadores tienen derecho a descansar 15 minutos tras 4 horas y media de trabajo

Según la encuesta OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), el 29% de los trabajadores afirma sufrir estrés, depresión o ansiedad relacionados con su empleo.

En España, la situación es aún más preocupante. El porcentaje alcanza el 40%, lo que supone 11 puntos más que la media europea. En este sentido, conocer y exigir el cumplimiento de los tiempos mínimos de descanso se convierte en una herramienta fundamental para proteger la salud física y mental en el trabajo.

Ante este panorama, resulta interesante analizar cómo se organizan las jornadas laborales en otros países de la Unión Europea. Especialmente en destinos como Irlanda, donde residen 14.617 españoles, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cómo funcionan los descansos laborales en Irlanda

La legislación laboral irlandesa establece que los trabajadores tienen derecho a una pausa mínima de 15 minutos cuando superan las 4,5 horas de trabajo.

Además, si la jornada excede las 6 horas, el descanso debe ampliarse hasta los 30 minutos, los cuales pueden incluir los primeros 15 minutos de pausa.

La principal diferencia radica en el momento en que nace ese derecho.

Mientras que en Irlanda el trabajador puede disfrutar de una pausa de 15 minutos a partir de las 4,5 horas de trabajo, en España ese descanso no es obligatorio hasta superar las 6 horas de jornada continuada (según establece el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores).

Asimismo, los trabajadores del comercio minorista que realicen jornadas superiores a 6 horas y cuyo horario incluya la franja comprendida entre las 11:30 y las 14:30, tienen derecho a disfrutar de una hora de descanso ininterrumpida, que deberá tomarse dentro de ese mismo intervalo horario.

Sin embargo, la normativa española resulta más beneficiosa en otros aspectos.

Los trabajadores en Irlanda deben contar con un mínimo de 11 horas de descanso entre una jornada y la siguiente, una menos que en España, donde el descanso mínimo es de 12 horas.

Algo similar ocurre con el descanso semanal. La legislación irlandesa garantiza 24 horas consecutivas de descanso cada semana o 48 horas dentro de un periodo de 14 días. En España, por su parte, los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal mínimo de un día y medio ininterrumpido.

En cualquier caso, conviene recordar que las condiciones concretas pueden cambiar en función de lo que establezcan los convenios colectivos o los acuerdos aplicables en cada sector.

Las diferencias no se limitan a los tiempos de descanso. En materia salarial, los datos de Eurostat de 2024 muestran una notable brecha entre ambos países: el salario medio en Irlanda alcanza los 61.051 euros anuales, mientras que en España se sitúa en 33.700 euros, prácticamente la mitad.

Media de horas trabajadas en Europa

Según datos de 2025 proporcionados por Eurostat, en España se trabaja una media de 36,3 horas, frente a las 35,1 en Irlanda.

En el resto de la Unión Europea las semanas laborales más largas se registraron en Grecia (39,6 horas), Bulgaria y Polonia (ambas con 38,7) y Lituania (38,4). Por el contrario, los Países Bajos tuvieron la semana laboral más corta (31,9 horas), seguidos de Dinamarca y Alemania (ambas con 33,9) y Austria (34,0).