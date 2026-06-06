El parque acuático ideal para una escapada en verano: más de 80.000 m² con piscina de olas y toboganes cerca de Zaragoza

Aragón, siendo tierra de interior y con veranos muy calurosos en algunas zonas, no cuenta con un parque acuático en condiciones.

Es cierto que Monzón tiene unas piscinas con varios toboganes y es un plan divertido para hacer con los peques; no obstante, un parque acuático, con variedad de atracciones, en Aragón no lo tenemos.

Hay que ir a la comunidad vecina para disfrutar de los juegos de agua. El más cercano es Aqualeón, a dos horas y media en coche de Zaragoza.

Está ubicado en el municipio de Albinyana, en la provincia de Tarragona.

No es de los mejores parques acuáticos de la Costa Dorada, pero para una escapada en la que no apetezca mucha carretera, es perfecto.

Aqualeón

Aqualeón es un complejo situado en Albinyana que combina atracciones acuáticas, zonas de descanso y un entorno natural que lo diferencia de otras propuestas de la provincia de Tarragona.

Lejos del ambiente más urbano de otros parques, Aqualeón está rodeado de vegetación y espacios abiertos.

Atracción kamikaze. Aqualeon

Esa ubicación le aporta un atractivo especial y convierte la visita en algo más que una jornada de toboganes y piscinas.

Es un lugar pensado para pasar el día completo, desconectar de la rutina y, sobre todo, combatir el calor de la mejor manera posible.

La oferta de atracciones está diseñada para públicos muy distintos. Los más aventureros encontrarán toboganes de gran velocidad y recorridos llenos de curvas y emoción. Quienes prefieren una experiencia más tranquila pueden optar por las piscinas, las zonas de baño o los espacios destinados al descanso.

Los niños también cuentan con áreas adaptadas a su edad, lo que convierte el parque en una alternativa especialmente atractiva para las familias durante las vacaciones escolares.

Área infantil del parque acuático de tarragona. Aqualeón

Uno de los puntos fuertes de Aqualeón es precisamente esa variedad. No hace falta ser un amante de las emociones fuertes para disfrutar de la visita. Mientras unos buscan adrenalina, otros pueden relajarse al sol o simplemente disfrutar de una jornada diferente en un entorno pensado para el ocio y la diversión.

Su ubicación, además, lo convierte en una excursión sencilla para quienes se alojan en distintos puntos de la Costa Dorada. Municipios turísticos como Calafell, Coma-ruga, El Vendrell o incluso Salou se encuentran a una distancia razonable para organizar una escapada de un día.

Como sucede en la mayoría de parques acuáticos durante la temporada alta, los días de mayor afluencia suelen concentrarse en fines de semana y en las semanas centrales del verano. Por eso, quienes buscan una experiencia más cómoda suelen recomendar las visitas entre semana, cuando es posible disfrutar de las instalaciones con más tranquilidad.

Para quienes todavía están buscando ideas para llenar la agenda estival, Aqualeón se presenta como una opción que reúne algunos de los ingredientes clásicos de un buen plan de verano: agua, diversión, actividades para todas las edades y muchas ganas de refrescarse.

Entradas

Las entradas de Aqualeón parten de los 33 euros para adultos (a partir de 11 años), mientras que la tarifa infantil, para niños de entre 5 y 10 años, tiene un precio de 24 euros.

Los más pequeños, de 3 y 4 años, acceden con una entrada reducida de 14 euros, y los mayores de 65 años también cuentan con una tarifa especial de 24 euros. Además, los menores de 3 años entran gratis.

Por otro lado, también tienen la posibilidad de alquilar hamacas por un precio de 6 euros.

Este parque acuático cerca de Zaragoza es una propuesta perfecta para alternar con la playa en una escapada a Tarragona y disfrutar de una jornada diferente este verano.