Cuenta atrás para la apertura de las piscinas municipales en Zaragoza: abonos al 5% de descuento hasta el 5 de junio

Las 22 piscinas municipales de Zaragoza abrirán sus puertas este sábado 6 de junio con las mismas tarifas que años anteriores y una serie de cambios normativos destinados a mejorar la convivencia entre los usuarios. Así lo ha anunciado el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate.

La única instalación que no iniciará la temporada este sábado será la piscina del Palacio de los Deportes, cuya apertura está prevista para el lunes 8 de junio.

El retraso se debe a la repetición de una medida de ahorro de agua consistente en trasladar los 500.000 litros de la piscina cubierta al vaso exterior, a realizar durante el fin de semana.

La temporada se prolongará hasta el 30 de agosto en la mayoría de instalaciones. No obstante, las piscinas de Actur, Alberto Maestro, Delicias y La Granja permanecerán abiertas hasta el 6 de septiembre.

Cambios normativos

Uno de los principales objetivos municipales para esta campaña es reforzar la convivencia y el respeto entre los usuarios. Con este fin, se han incorporado nuevas medidas al reglamento de uso de las instalaciones.

Entre ellas destaca la limitación del consumo de alcohol exclusivamente a las zonas de bar y pérgolas. El Ayuntamiento recuerda que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede reducir la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo, afectar al equilibrio y la coordinación, alterar la percepción del peligro y favorecer conductas imprudentes en el agua.

Además, la normativa prohíbe el uso de altavoces o dispositivos de audio que emitan sonido al exterior, salvo en aquellas actividades expresamente autorizadas. La medida busca preservar un ambiente tranquilo en espacios de descanso como el césped o las pérgolas.

También quedará prohibido acceder a las instalaciones con patinetes, bicicletas y vehículos de movilidad personal, incluso cuando estén plegados o fuera de uso. Esta restricción no afectará a las personas con discapacidad que utilicen dispositivos de movilidad o productos de apoyo conforme a la normativa vigente.

Concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, en una rueda de prensa en las piscinas municipales este jueves 4 de junio. Ayuntamiento

Precio abonos y descuentos

Zaragoza cuenta con 22 piscinas municipales de verano distribuidas por los distintos distritos y barrios rurales.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la capital aragonesa es la gran ciudad española con más instalaciones de este tipo por habitante, con una piscina por cada 32.000 vecinos. Madrid dispone de 25 piscinas municipales, Barcelona de 14, Valencia de 8, Sevilla de 4, Málaga de 5 y Bilbao de 3.

Las tarifas permanecerán congeladas un año más. El abono de temporada para adultos costará 77 euros, mientras que el destinado a menores de 18 años tendrá un precio de 46,30 euros. Para las personas mayores, el coste será de 35 euros.

Las entradas diarias para adultos tendrán un precio de 4 euros de lunes a viernes y de 4,70 euros los sábados y festivos. Los menores abonarán 2,70 euros entre semana y 3 euros los fines de semana y festivos, mientras que las personas mayores pagarán 2,60 y 2,80 euros, respectivamente.

El Ayuntamiento mantendrá también los descuentos para personas con rentas bajas, familias numerosas o monoparentales y personas con discapacidad.

Asimismo, volverán a aplicarse reducciones en el precio de las entradas diarias cuando se active el Plan Municipal de Protección Civil por altas temperaturas.

Por otro lado, este viernes 5 de junio concluye el periodo de venta anticipada de abonos con una bonificación del 5%. Desde el pasado 25 de mayo se han adquirido 7.123 abonos mediante esta modalidad.

Los pases pueden comprarse a través de la aplicación Deportes ZGZ. También están disponibles de forma presencial hasta el viernes en varios centros deportivos municipales y, a partir del sábado, podrán adquirirse en todas las piscinas junto con las entradas individuales y los bonos de diez accesos.