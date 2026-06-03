El pueblo de Aragón que celebra esta semana su gran fiesta declarada de Interés Turístico: perfecto para una escapada

Vistas de Daroca y de su muralla Así es Aragón

Daroca vuelve a convertirse este jueves 4 de junio en escenario de una de las celebraciones religiosas más antiguas y espectaculares de Aragón.

Aunque este año muchas diócesis trasladan la solemnidad del Corpus Christi al domingo 7 de junio, la localidad zaragozana celebrará los Santos Corporales en la fecha tradicional del jueves.

La jornada comenzará de madrugada con la elaboración de las alfombras florales que decorarán la Puerta del Perdón, la calle Grajera y el entorno de la Torreta.

A partir de las 11.00 horas se celebrará la eucaristía en la Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales, presidida por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano Subías.

Tras la misa tendrá lugar la tradicional procesión de los Sagrados Corporales hasta la Torreta. Durante el recorrido, acompañado por la Banda Municipal de Daroca, miles de pétalos de flores cubrirán el paso de las reliquias en uno de los momentos más esperados de la jornada.

La procesión es el acto central, pero Daroca tiene un programa de fiestas muy completo durante varios días.

Vaquillas, charangas, torneo de guiñote y hasta fuegos artificiales. Estos días son perfectos para disfrutar de una escapada diferente y auténtica.

Programa de Fiestas

Las fiestas de Daroca duran toda la semana y 'tiran la casa por la ventana'. Aquí dejamos los actos más destacados, pero puedes consultar el programa completo de las fiestas en este enlace.

Jueves 4 de junio (Día de los Sagrados Corporales)

05.00: El día comienza con la preparación de las espectaculares alfombras florales en la Puerta del Perdón, la calle Grajera y la Torreta, una tradición declarada Bien de Interés Cultural.

11.00: Es el momento más solemne con la Eucaristía del Corpus Christi en la Basílica, presidida por el arzobispo de Zaragoza. A continuación, se celebra la tradicional procesión hasta la Torreta con los Sagrados Corporales, acompañada por la Banda Municipal de Daroca.

23.30: Para celebrar el día grande, habrá fuegos artificiales y la quema de 1 toro de fuego, seguido de música con la charanga Pífola, la Orquesta Nueva Alaska y DJs de madrugada.

Viernes 5 de junio

12.00: Se dedica a la Jornada del Enfermo, con una Eucaristía y el Sacramento de la Unción en la Basílica.

17.30 h: Para los amantes de los festejos taurinos, la plaza de toros acogerá una exhibición de recortadores, roscaderos y suelta de vaquillas.

20.00: La música será protagonista con un Tributo a El Canto del Loco, seguido de baile popular y la quema de 2 toros de fuego, cerrando la noche con el grupo Antiaéreo y DJs.

Sábado 6 de junio

17.30: La diversión continúa en la plaza de toros con el espectáculo de Promesas del toreo, un Grand Prix y suelta de vaquillas.

20.00: Se celebrará un Tributo a Estopa en la Plaza de Santiago. A la misma hora, habrá una Eucaristía en recuerdo de los Esclavos y Damas difuntos del Santísimo Misterio.

A las 23.30 habrá baile popular y la quema de 2 toros de fuego.

A la 01:00 h comenzará la orquesta Pasarela, cuyo intermedio incluirá un Bingo especial de 1.000€.

Domingo 7 de junio

08.00: El día comienza con vaquillas en la plaza de toros.

11.30: Se celebra la procesión de la Solemnidad del Corpus Christi desde la Basílica hasta el Convento de las MM. Dominicas, seguida de una eucaristía.

20.00: La recta final de las fiestas incluye una cena popular y un bingo, además de la proyección del vídeo oficial.

El broche de oro llegará a las 22.30 con fuegos artificiales, la traca final, la quema del último toro de fuego y el canto del "pobre de mí".

Milagro eucarístico

La celebración conmemora un milagro eucarístico que, según la tradición, tuvo lugar en 1239 durante una campaña militar en tierras valencianas. Antes de una batalla, un sacerdote ocultó unas formas consagradas entre unos corporales para protegerlas de un ataque enemigo.

Tras la victoria cristiana, las hostias aparecieron manchadas de sangre, un hecho interpretado como un milagro.

Procesión de los sagrados corporales de Daroca. Turismo de Aragón

Las ciudades de Daroca, Calatayud y Teruel reclamaron entonces la custodia de las reliquias.

Según la tradición, la decisión se dejó en manos de una mula que transportaba los corporales.

El animal recorrió durante once días distintos caminos hasta llegar a Daroca, donde murió a las puertas del convento de San Marcos. Desde entonces, las reliquias permanecen en la ciudad.

Los Corporales se conservan actualmente en la Basílica de Santa María, dentro de un relicario de oro donado por los Reyes Católicos. Cada año protagonizan una procesión que atrae a cientos de visitantes y que constituye el acto central de las fiestas mayores de la localidad.