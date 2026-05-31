Los psicólogos coinciden: "El estrés y el burnout son riesgos que la empresa debe evaluar y frenar, según la ley"

¿Quién no ha sentido estrés o presión en el trabajo alguna vez?

Es algo completamente normal, aunque el problema de verdad llega cuando esa tensión se mantiene a largo plazo, pudiendo pasar factura tanto física como mentalmente.

Ahí es donde aparece el conocido burnout, un estado de agotamiento físico, mental y emocional provocado por un estrés laboral prolongado.

Y no se trata de un problema menor, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoció oficialmente como una enfermedad ocupacional.

Además, es una realidad mucho más frecuente de lo que parece, ya que según un informe de ManpowerGroup, hasta el 68% de los trabajadores españoles asegura haber sufrido burnout recientemente.

Entre las principales causas detrás de estos datos destacan la presión constante, la sobrecarga de trabajo y las jornadas largas o poco flexibles.

Llegados a este punto, lo más recomendable es consultar a un profesional. En este sentido, destaca la opinión de Alicia (@metodo.ramen), psicóloga especializada en acoso laboral.

Tras la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, impulsada para hacer frente a los desafíos del trabajo en el siglo XXI, el enfoque sobre el estrés y el burnout en las empresas ha cambiado por completo.

"Lo que antes era un 'búscate la vida', ahora es una obligación para las empresas", afirma la profesional.

Con la entrada en vigor de esta normativa, "tener ansiedad en el trabajo o estar quemado es un riesgo real. Y las empresas están obligadas a prevenirlo".

Otros cambios importantes

Además, tal y como explica la profesional, la normativa ya reconoce de forma oficial la violencia digital y el acoso a través de dispositivos móviles.

Esto obliga a las empresas a aplicar protocolos más estrictos para garantizar el descanso y la desconexión fuera del horario laboral.

"El WhatsApp fuera de horas ya tiene nombre: infracción del derecho a la desconexión digital. Tu paz mental en casa es sagrada", explica la psicóloga en la descripción de uno de sus vídeos.

La prevención también incorpora la perspectiva de género, con el objetivo de adaptar cada puesto de trabajo a las condiciones físicas y necesidades de cada persona.

Conocer este tipo de normas y derechos resulta clave para proteger la salud mental en el trabajo. Cada vez se pone más el foco en el bienestar psicológico y en la paz mental como derechos fundamentales.