Emma Iglesias, grafóloga: "La pereza y falta de motivación en el trabajo puede reflejarse en la escritura"

La desmotivación laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas de la clase trabajadora en la actualidad. Al menos, así lo muestran los datos.

Según un reciente informe de Cigna Healthcare International Health Study, hasta un 42% de los empleados españoles reconoce no sentirse motivado en su trabajo.

Pero más allá de las estadísticas, las caras largas o los objetivos incumplidos, la falta de motivación también puede detectarse de una manera mucho más sutil. Hablamos de la escritura.

Aquí entra en juego la grafología, una disciplina que analiza la letra para interpretar rasgos de la personalidad y ciertos comportamientos de una persona, sin necesidad de mantener una conversación, tomar referencias o conocerla en profundidad.

En este sentido destaca el punto de vista de la grafóloga Emma Iglesias, quien explica en sus redes sociales (@emmagraphia) que una personalidad apática o con poca ambición puede identificarse mediante determinados patrones en la escritura.

"Puede reflejarse en líneas que tienden a bajar, una presión muy suave y formas más redondeadas", afirma la profesional.

Según detalla la experta, el desinterés profesional suele manifestarse en renglones que descienden progresivamente a medida que avanzan sobre el papel, una señal que relaciona con la falta de energía o implicación.

La firma también puede ofrecer pistas sobre este comportamiento.

"En la firma a veces aparece solo el nombre de pila, lo que puede indicar que la persona pone más atención en su mundo personal que en el profesional", añade la experta.

Otras interpretaciones de las firmas en grafología

Más allá de la desmotivación laboral, la grafología también permite analizar más de 5.000 rasgos de personalidad a través de la escritura. La forma de firmar, el tamaño de las letras o incluso la dirección del trazo pueden aportar información sobre el estado emocional de una persona.

Según explica la profesional en otro de sus vídeos, "una firma que desciende hacia abajo puede reflejar un momento de bajón, cansancio emocional o dificultad para ver las cosas con claridad".

Por otro lado, la típica firma tachada "puede reflejar cierta inseguridad o dudas personales, además de un carácter algo complejo".

En definitiva, la escritura puede revelar mucho más de lo que parece a simple vista. Cada firma es única y, para la grafología, también puede convertirse en una puerta abierta hacia el interior de la persona que la realiza.