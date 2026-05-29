Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: multas de hasta 50.000 euros por dejar a tu mascota en el coche

El calor suele venir acompañado de las vacaciones. Coger el coche e irse a la playa o a la montaña es uno de los grandes placeres del verano.

Hay algunos afortunados cuyos viajes son en avión, pero como la envidia no va con nosotros, los destinos a los que se puede llegar en coche también están bien. Además, lo importante no es el destino, sino la compañía y poder llevarnos al perro o al gato con nosotros es toda una suerte.

Sin embargo, viajar con nuestra mascota no significa que podamos dejarla sola dentro del coche durante cualquier periodo de tiempo. Y menos aún en plena ola de calor.

Parar a comer en un área de servicio, hacer una compra rápida o descansar unos minutos puede parecer algo inofensivo. El problema llega cuando el tiempo se alarga y el animal permanece dentro del vehículo sin ventilación suficiente y expuesto a temperaturas extremas.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, más conocida como Ley de Bienestar Animal, regula expresamente este tipo de situaciones y contempla importantes sanciones económicas.

La normativa establece como obligación general que los animales no pueden permanecer solos dentro de vehículos cerrados cuando existan condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner en peligro su vida o integridad física.

Además, la ley añade que, cuando un animal de compañía deba permanecer temporalmente en un vehículo estacionado, el propietario está obligado a adoptar las medidas necesarias para garantizar una ventilación adecuada y una temperatura compatible con su bienestar, como por ejemplo bajar un poco las ventanillas.

Por eso, los expertos recomiendan que el perro baje siempre del coche si la parada va a prolongarse. En el caso de detenciones muy breves, como repostar combustible o entrar unos minutos en una tienda, es fundamental dejar el vehículo a la sombra, mantener algo abiertas las ventanillas y evitar las horas centrales del día.

No hay que olvidar que el interior de un coche puede superar fácilmente los 50 grados en verano incluso aunque el vehículo esté estacionado durante pocos minutos.

En cuanto a las sanciones, la cuantía dependerá de las circunstancias y de las consecuencias sufridas por el animal.

Si el propietario incumple las medidas de protección, pero la mascota no presenta daños físicos ni alteraciones de comportamiento, la infracción puede considerarse leve. En ese caso, la ley contempla desde un apercibimiento hasta multas de entre 500 y 10.000 euros.

Sin embargo, si el animal sufre daños, estrés severo o una situación de sufrimiento evidente, la infracción pasará a calificarse como grave. También puede considerarse grave mantener de manera habitual a perros o gatos dentro de vehículos. En estos casos, las multas oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros.