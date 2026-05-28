La UE cambia las normas: los dueños de perros y gatos deberán cumplir esta medida este 2026

Viajar con tu perro o gato dentro de la Unión Europea (UE) ya no es solo una decisión personal.

A partir del 22 de abril de 2026, la UE reforzó la supervisión de aquellos propietarios que viajen entre países miembros con animales de compañía.

El objetivo es garantizar un mayor control sanitario y combatir prácticas irregulares relacionadas con el traslado de mascotas.

Aunque no se trata de una medida completamente nueva, el Reglamento (UE) 2016/429 eleva el nivel de exigencia y compromiso de las autoridades. Los controles serán más estrictos para frenar el tráfico ilegal de animales y evitar la propagación de enfermedades entre países de la Unión.

Todo ello convierte esta normativa en una cuestión clave de cara a preparar correctamente las vacaciones de verano, especialmente para quienes tengan previsto viajar con su compañero peludo por Europa.

Pasaporte europeo para mascotas obligatorio

El elemento central de esta normativa es el pasaporte europeo para animales de compañía. Este documento, obligatorio para cruzar fronteras, recoge toda la información sanitaria del animal y su identificación, funcionando como un registro oficial actualizado.

En España, el impacto será moderado para quienes ya cumplen la normativa vigente. La mayoría de perros y gatos cuentan con microchip y documentación básica, por lo que el cambio se notará principalmente en el número de las inspecciones y en el rigor de los controles.

Eso sí, quienes no tengan la documentación en regla o improvisen un viaje pueden encontrarse con problemas en frontera.

Las consecuencias de no cumplir con esta medida van desde la retención del animal hasta cuantiosas sanciones económicas. De hecho, incumplir las obligaciones en el registro e identificación de mascotas es una infracción grave de la Ley de Bienestar Animal, con multas que pueden llegar hasta los 50.000 euros.

Viajar con mascotas

Todos los requisitos

Para viajar con perro o gato entre países de la Unión Europea será imprescindible contar con un pasaporte europeo válido, correctamente cumplimentado por un veterinario autorizado y vinculado al microchip del animal.

Además, cabe destacar que la vacuna contra la rabia deberá estar administrada y registrada con al menos 21 días de antelación al viaje. Sin este requisito, el desplazamiento no estará permitido en ningún caso.

Asimismo, en determinados casos, también será necesario acreditar la desparasitación frente a 'Echinococcus multilocularis', especialmente en el caso de perros y dependiendo del país de destino (sobre todo en países del norte de Europa) . Este tratamiento debe realizarse entre uno y cinco días antes del viaje.

Por último, los animales deberán tener una edad mínima de 12 semanas y encontrarse en buen estado de salud, condición que deberá quedar reflejada en su documentación sanitaria antes de cruzar cualquier frontera dentro de la UE.