El pueblo con una plaza de toros del s. XVIII ideal para celebrar una boda única

La Plaza de Toros de Tarazona preparada para una boda. Valfondo Eventos.

Casarse en una finca, en un restaurante o en un jardín ya no es la única opción.

En Tarazona existe un lugar que cada vez despierta más curiosidad entre las parejas que buscan una boda diferente: una plaza de toros histórica convertida en escenario para celebraciones.

Lo que para muchos sigue siendo únicamente un espacio taurino, hoy también se transforma en un enclave para bodas, comuniones, bautizos y eventos corporativos de gran formato.

Un proyecto con un trasfondo muy emocional, porque el objetivo de abrir la plaza de toros de esta singular manera es recuperar y dar vida a uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Después de una década de inactividad, en 2022 el empresario turiasonense Juan Vera, decidió comprar la plaza de toros y rehabilitarla para devolverle al pueblo un lugar muy ligado a su infancia y a la historia de Tarazona.

Con mucho cariño y trabajo, la plaza recuperó su esencia, adaptándose a nuevos usos y manteniendo siempre un perfil cuidado y exclusivo.

Así nació Valfondo Eventos, un proyecto familiar con la idea de reactivar este espacio tan especial y convertirlo en un lugar para crear recuerdos únicos. "Al final, lo que buscamos es que cada evento sea diferente y tenga algo especial, mezclando historia y futuro", cuentan desde la organización.

Un banquete de boda en la Plaza de Toros de Tarazona. Valfondo Eventos.

Una boda única en un espacio histórico

La Plaza de Toros de Tarazona se inauguró en 1870 y desde entonces ha formado parte de muchas fiestas y tradiciones de la ciudad, convirtiéndose en un lugar fuertemente ligado al corazón turiasonense.

Teniendo más de 150 años de historia, no es de extrañar que las parejas que visitan el recinto se enamoren de la plaza. “Cuando la ves por fuera no eres del todo consciente de lo bonita que es por dentro”, expresan desde Valfondo Eventos.

Muchas personas llegan con curiosidad, pero sin imaginar realmente cómo puede transformarse una plaza de toros en la ubicación perfecta para una boda.

Uno de los grandes atractivos del complejo es el albero, que impresiona a los visitantes desde el primer minuto, sobre todo al llegar el día del evento.

Espacio Tent preparado para la celebración. Valfondo Eventos.

“Las fotos quedan preciosas”, explican desde Valfondo Eventos. Y es que el contraste entre la arena dorada, la arquitectura tradicional y la iluminación convierte el albero en un escenario idílico muy distinto a las fincas convencionales.

Un espacio que Valfondo Eventos ha adaptado para cumplir con las necesidades de cualquier pareja. Además del ruedo, también han diseñado el Espacio Tent, una zona exterior con terraza y ambiente más informal.

Esta versatilidad permite crear celebraciones muy distintas: desde ceremonias civiles hasta cócteles al aire libre o grandes banquetes.

Aunque la capacidad depende del montaje, ya se han celebrado bodas multitudinarias en el recinto.

Espacio Tent, una zona más informal en la plaza de toros de Tarazona. Valfondo Eventos.

Las parejas pueden contratar su propia decoración floral, alquilar mobiliario específico, además de disfrutar de las diferentes zonas preparadas para cócteles y áreas chill out.

Una alternativa diferente

Las bodas experienciales cada vez están más de moda. Parejas que buscan celebraciones únicas, alejadas de lo habitual y conviertan su boda en una experiencia completa de fin de semana.

En ese sentido, Tarazona ofrece un contexto perfecto. La ciudad cuenta con un importante patrimonio histórico, una catedral muy visitada, el cercano Monasterio de Veruela y nuevos alojamientos rehabilitados que facilitan la estancia de invitados llegados desde fuera.

De hecho, algunas parejas ya han optado por celebrar la ceremonia en lugares emblemáticos como Veruela y trasladar después el banquete y la fiesta a la plaza de toros.

Evento celebrado en la Plaza de Toros de Tarazona. Valfondo Eventos.

Aunque el objetivo es que la plaza tenga actividad durante todo el año, sus responsables aseguran que el proyecto va mucho más allá.

La intención es mantener vivo un lugar histórico de Tarazona y devolver a la ciudad un espacio capaz de combinar tradición, cultura y nuevas formas de celebración.

Y mientras continúan los festejos taurinos habituales, las bodas y otras celebraciones en la plaza seguirán creciendo.

Porque sí, en Tarazona puedes casarte en una plaza de toros, y cada vez hay más parejas que buscan una experiencia como esta.