Los psicólogos españoles coinciden: "La relación entre padres e hijos puede reflejarse en la escritura"

La caligrafía puede revelar mucho más de lo que imaginamos. Según Europa Press y la ‘National Pen Company’ (Compañía Nacional de la Pluma), la escritura es capaz de mostrar hasta 5.000 rasgos distintos del ser humano.

De hecho, puede revelar enfermedades, psicopatías, personalidad e incluso, aspectos de tu pasado como la relación paterno filial.

Así lo explica el grafopsicólogo Rafael Cruz Casado a través de sus redes sociales (@rafaelcruz_aips), donde analiza cómo la escritura puede reflejar la relación entre padres e hijos.

"En cada trazo, en cada palabra, se reflejan vínculos invisibles, como la huella que los padres dejan en sus hijos y la forma en que ese lazo se va transformando con el tiempo", expresa en uno de sus posts.

Según detalla, hay determinadas letras que funcionan como un espejo de la relación paterno-filial, especialmente la P, la M y la L.

A través de ellas pueden detectarse "problemas evolutivos", propios de etapas como la adolescencia, o incluso conflictos relacionados con la educación y la dinámica familiar.

"Seguramente algunos estaréis pensando, 'No, yo ya la sé'. Pues os aseguro que os vais a sorprender", afirma.

Los expertos coinciden

La grafóloga Emma Iglesias, especialista en Peritaje Caligráfico y Psicodiagnóstico Gráfico Infantil, va un paso más allá.

En un vídeo compartido en su canal de YouTube explica cómo la escritura puede ayudar a interpretar el vínculo con las figuras parentales.

Para ello, divide las letras en tres niveles espaciales distintos.

"La zona de arriba tiene que ver con nuestros pensamientos, ideales y cómo nos relacionamos con la autoridad. Especialmente con la figura paterna", señala.

En esta parte se encuentran letras como la 't' o la 'l'. Cuando aparecen muy altas o alargadas, pueden indicar que la figura del padre o la autoridad ha tenido un peso importante en la vida de la persona.

Por ejemplo, un palo muy alto en la letra 't' puede reflejar una fuerte importancia hacia las normas y la disciplina, algo que, según la especialista, suele estar relacionado con la relación paterna.

La zona media, donde aparecen letras como la 'a', la 'o' o la 'e', está vinculada con las emociones y la manera en la que vivimos el presente.

"Muchas veces está relacionado con la madre o con la persona que nos cuidó más de cerca", añade.

Por último, la zona inferior de la escritura, presente en letras como la 'g', la 'y' o la 'j', habla sobre la seguridad emocional y la base afectiva de cada persona.

Un ejemplo claro es el bucle de la letra 'g', ya que cuando es muy grande, puede mostrar una necesidad elevada de contacto físico o emocional.

En definitiva, la escritura no solo cuenta cómo escribimos, sino también parte de quiénes somos y de nuestra historia.