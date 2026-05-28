Es oficial: la ayuda de hasta 66.000 euros para rehabilitar casas en pueblos con menos de 3.000 vecinos

En muchos pueblos de Aragón sobran las casas… pero faltan vecinos.

La despoblación y el acceso a la vivienda son dos de las asignaturas pendientes de la 'España Vaciada'.

Mientras el acceso a la vivienda se complica en las ciudades, decenas de casas vacías siguen acumulando polvo en municipios que apenas superan los 3.000 habitantes.

Ahora, el Gobierno de Aragón quiere darle la vuelta a esa situación con una lluvia de ayudas públicas que puede alcanzar varios miles de euros por inmueble rehabilitado.

Todo forma parte del llamado Programa 700, incluido dentro del 'Plan Aragón Más Vivienda', con el objetivo de recuperar casas abandonadas y convertirlas en alquiler público para atraer nuevos habitantes al medio rural.

Las ayudas pueden alcanzar entre 50.000 y 66.000 euros por vivienda, con el objetivo de facilitar la recuperación de inmuebles en desuso y atraer población a zonas rurales afectadas por la despoblación.

Desde el punto de vista institucional, el Gobierno de Aragón regula estas ayudas mediante convocatorias específicas, dirigidas a entidades locales para la construcción o rehabilitación de vivienda pública.

Además, el programa cuenta con financiación plurianual y pretende impulsar cientos de viviendas en el medio rural.

Más allá de este Programa 700, el plan Aragón Más Vivienda incluye otras líneas de actuación orientadas a ampliar la oferta residencial en distintos contextos del territorio.

Entre ellas destaca el programa "+3000", dirigido a municipios de más de 3.000 habitantes. Su finalidad es impulsar la creación de vivienda en alquiler asequible para jóvenes menores de 40 años, con un compromiso de mantenimiento de este uso durante al menos 12 años.

Otra de las iniciativas es el programa "Más Vivienda, Mejor Turismo", enfocado en zonas con alta presión turística. En este caso, el objetivo es facilitar viviendas en alquiler destinadas a trabajadores y profesionales del sector turístico, una medida clave para garantizar mano de obra en estos entornos.

Por su parte, el programa de "Concesiones en suelos dotacionales" se centra en las tres capitales de provincia aragonesas. Esta línea busca promover vivienda en alquiler, prioritariamente para jóvenes menores de 40 años, mediante la utilización de suelos dotacionales de titularidad municipal.

El modelo prevé agrupar estos suelos en distintos lotes que se adjudican a promotores a través de concurso público. Estos se encargan tanto de la construcción como de la gestión de las viviendas en régimen de alquiler, a cambio de una concesión administrativa para el uso de los terrenos durante un periodo de hasta 75 años.

Mejora de la vivienda habitual

Por otro lado, el Gobierno también contempla ayudas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios.

En este sentido, los programas priorizan actuaciones como el aislamiento de fachadas, la sustitución de ventanas, la renovación de sistemas de calefacción o la instalación de energías renovables.

Para acceder a estas subvenciones, es imprescindible acreditar una reducción del consumo energético, que en muchos casos debe alcanzar un porcentaje mínimo establecido en la convocatoria.

Pero no se trata únicamente de eficiencia. Las ayudas también cubren actuaciones de accesibilidad como la instalación de ascensores o la eliminación de barreras arquitectónicas y trabajos de conservación estructural, especialmente en edificios antiguos o en mal estado.

Este enfoque integral busca reducir el gasto energético, y también mejorar la calidad de vida de los residentes y alargar la vida útil de los inmuebles.

Uno de los aspectos más relevantes es que estas líneas están abiertas tanto a comunidades de propietarios como a particulares. En función del tipo de actuación y del perfil del solicitante, las subvenciones pueden cubrir una parte importante del coste de la obra.

En situaciones de vulnerabilidad económica, estas ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 100% de la inversión.