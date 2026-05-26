Los psicólogos españoles coinciden: "Si quieres dejar de sobrepensar, escribe tus pensamientos"

La expresión "no le des más vueltas a la cabeza de las que merece" existe por algo. Y es que sobrepensar constantemente no solo desgasta mentalmente, sino que también puede acabar afectando seriamente a la salud emocional.

De hecho, Carmen Ochoa, médico y experta en mindfulness, afirmaba en una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid que "al día nuestro cerebro procesa cerca de 60.000 pensamientos, de los que el 95% son involuntarios. De estos, un 80% son negativos".

Por eso, cada vez más especialistas insisten en la importancia de aprender a gestionar esos pensamientos antes de que se conviertan en una espiral difícil de controlar.

"Si pasas horas intentando saber qué quiso decir con ese ‘OK’, cuándo va a escribirte o por qué vio tu historia y no te respondió, no estás siendo ni inteligente ni cuidadosa. Estás alimentando una adicción emocional", afirma en redes sociales la psicóloga Silvia Severino.

Según explica la especialista, este patrón tiene incluso un nombre: rumiación obsesiva. "Cuanto más analizas, más ansiedad te genera, más dependes de la validación y más pierdes tu centro", sostiene.

Y añade una reflexión clara y directa: "Deja de buscar señales y empieza a escuchar lo que tu intuición ya sabe".

Plasmar tus ideas por escrito

Pero ¿qué ocurre cuando la mente no se detiene y resulta imposible frenar el ruido mental?

Para el psicólogo Nicolás Salcedo (@nico_salcedo_psicologia), la solución puede ser más sencilla de lo que parece: "si quieres dejar de sobrepensar, escribe tus pensamientos".

Ya sea en papel, en el móvil o en un ordenador, exteriorizar las preocupaciones ayuda a sacar el problema de la cabeza y verlo desde otra perspectiva.

Según explica Salcedo, este proceso permite tomar distancia psicológica y evitar que la mente se sature.

"Los va a sacar de tu cabeza y los va a depositar en un ordenador, en un bloc de notas o en lo que sea", afirma.

El psicólogo compara este proceso con resolver una operación matemática complicada. Igual que una suma compleja resulta más fácil sobre el papel que mentalmente, los problemas también suelen encontrar mejor solución cuando se observan desde fuera.

Además de reducir el desgaste cognitivo innecesario, esta práctica ayuda a reorganizar los pensamientos intrusivos, disminuir la ansiedad y gestionar de forma más saludable el esfuerzo mental del día a día.