Entró en vigor: multas de hasta 50.000 euros si dejas sola a tu mascota en estos casos, según la Ley de Bienestar Animal

Cada vez hay mayor conciencia del cuidado animal.

Las mascotas ya son un miembro más de la familia y la ley regula cómo hay que tratarlos para "garantizar su protección".

La Ley de Bienestar Animal establece nuevas obligaciones para los propietarios de mascotas con el objetivo de reforzar su protección y evitar situaciones de abandono, negligencia o sufrimiento, marcando sanciones de hasta 50.000 euros en algunos casos graves.

Entre las medidas más relevantes se encuentra la limitación del tiempo que los animales pueden permanecer solos, así como la prohibición de dejarlos atados en la calle sin supervisión.

En Aragón, según datos recientes, hay más de 320.000 mascotas registradas, de las cuales más de 306.500 son perros. El resto del censo se compone principalmente de gatos, aves y otros animales de compañía.

Es decir, tres de cada diez aragoneses tiene un perro. Es importante que los dueños conozcan la ley, pues un descuido puede acarrear una multa de hasta 50.000 euros; y ya se sabe que el desconocimiento de la norma no exime de la misma.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales parte de un principio básico que ya reconocen tanto la normativa europea como el Código Civil español: "los animales son seres dotados de sensibilidad y deben ser protegidos frente a cualquier situación que pueda afectar a su bienestar físico o emocional".

Un perro atado. Istock

A partir de esta idea, la legislación establece obligaciones concretas para los dueños.

Una de las más destacadas es la prohibición de dejar sin supervisión a un animal de compañía durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, la norma es todavía más estricta: no pueden permanecer solos más de 24 horas seguidas.

Sanciones

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones económicas importantes. La ley considera estas conductas como infracciones leves cuando no provocan daños físicos ni alteraciones de comportamiento en el animal.

Según el artículo 73, se entiende por infracción leve "cualquier acción u omisión que implique incumplir las obligaciones o prohibiciones establecidas legalmente sin causar un perjuicio directo al animal".

Las multas por este tipo de infracciones oscilan entre los 500 y los 10.000 euros.

Sin embargo, si la situación provoca sufrimiento, problemas de salud o supone un riesgo para el animal, la conducta puede pasar a calificarse como infracción grave, elevando las sanciones hasta los 50.000 euros.

La ley también prohíbe dejar a las mascotas atadas en la puerta de comercios o en espacios públicos sin vigilancia presencial.

Aunque es una práctica habitual mientras los propietarios realizan compras rápidas, la normativa considera que el animal no puede permanecer solo en la vía pública sin supervisión directa de la persona responsable.

Además, la legislación pone el foco en otras situaciones frecuentes que pueden afectar al bienestar de los animales.

Mantener de forma continuada a perros, gatos u otras mascotas en balcones, terrazas, azoteas, sótanos, trasteros o dentro de vehículos también está prohibido, especialmente cuando las condiciones puedan generar estrés, aislamiento o riesgos para su salud.

Otro de los pilares de la norma es la identificación obligatoria mediante microchip, lo que permite a las autoridades vincular al animal con su propietario y actuar con mayor rapidez ante posibles casos de abandono o negligencia.

La entrada en vigor de la ley también ha impulsado nuevos servicios especializados, como cuidadores de mascotas a domicilio.