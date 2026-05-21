Manuel Viso, médico: "Tu estropajo puede acumular más de 300 tipos de bacterias; cámbialos cada semana"

Las bacterias son omnipresentes, forman parte de nuestro día a día y convivimos con ellas constantemente.

De hecho, desde la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM) señalan que "el cuerpo tiene cerca de 10 veces más células bacterianas que células humanas".

Sin embargo, mantener una buena higiene y adoptar ciertos hábitos puede ayudarnos a reducir la exposición a muchas de ellas.

Objetos tan cotidianos como el volante del coche, el teclado del ordenador o el fregadero acumulan una gran carga bacteriana. Y lo más llamativo es que incluso aquellos elementos diseñados para limpiar también pueden convertirse en un foco de microorganismos.

Uno de los ejemplos más claros es el estropajo, un objeto imprescindible en cualquier cocina. Así lo advierte el médico y divulgador Manuel Viso en sus redes sociales (@manuelvisothedoc).

"Tu estropajo puede acumular más de 300 tipos de bacterias diferentesy más de 45 millones de bacterias por centímetro cuadrado", afirma el profesional.

En este sentido, no cambiar el estropajo con frecuencia o no desinfectarlo correctamente puede tener consecuencias muy negativas para la salud.

"Las bacterias pueden estar pasando a tu plato y causar diarreas o cuadros gastrointestinales y además alterar tu microbiota", advierte.

El especialista alerta especialmente sobre los estropajos de cocina sintéticos, ya que pueden convertirse en un auténtico refugio para bacterias patógenas capaces de provocar infecciones gastrointestinales graves. Más si cabe, en niños pequeños, personas mayores o personas con pocas defensas.

Además, el especialista incide en el peligro de los estropajos de plástico, ya que su uso libera microplásticos que pueden acabar en la comida. Estas partículas diminutas de plástico "se asocian con enfermedades cardiovasculares e inflamatorias y dañan tu microbiota", afirma.

Alternativas

El especialista recomienda optar por estropajos vegetales y biodegradables, ya que son una alternativa más segura y sostenible para la cocina.

Eso sí, en caso de seguir usando el estropajo normal, "al menos desinfecta tus estropajos y cámbialos cada semana", sentencia.

Este tipo de hábitos cobra especial importancia a largo plazo, ya que, según explica el especialista, reducir pequeñas exposiciones diarias también contribuye a proteger y reforzar la salud.

Los profesionales coinciden

En la misma línea, el farmacéutico y divulgador Álvaro Fernández no tiene dudas: "Una de las cosas más sucias que hay en tu casa es el estropajo", asegura. Por ello, recomienda cambiarlo cada semana o, como máximo, cada dos.

Además, insiste en la importancia de desinfectarlo con frecuencia. "Idealmente todos los días, pero mínimo cada dos", explica. Para hacerlo, propone varias opciones: usar lejía (aunque puede deteriorarlo), meterlo en el lavavajillas con programas superiores a 60 grados o utilizar el microondas.

Eso sí, en este último caso advierte que hay que asegurarse de que el estropajo no tenga aluminio y colocarlo siempre muy mojado dentro de un recipiente apto para microondas.

"Con esto matarás el 99% de los bichos malos", concluye.

Y es que, aunque convivimos constantemente con microorganismos y la mayoría son inofensivos, algunos sí pueden convertirse en un riesgo para la salud. El estropajo, precisamente, es uno de los objetos cotidianos donde más bacterias pueden acumularse.