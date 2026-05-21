Llega a Jysk el mueble estantería con baldas más elegante y versátil de la temporada: cuesta 45 euros y disponible en 2 tonos

La cadena danesa JYSK ha vuelto a llamar la atención de quienes buscan muebles elegantes y funcionales con la llegada de la estantería VANDBORG 3 estantes, un modelo que combina estilo moderno, sencillez y utilidad por un precio especialmente competitivo.

Con un precio de 45 euros, esta estantería se presenta como una opción interesante para quienes desean renovar un rincón de la casa sin realizar una gran inversión.

Su diseño mezcla baldas en acabado roble con una estructura metálica, una combinación inspirada en el estilo nórdico e industrial que lleva años marcando tendencia en decoración.

Además, está disponible en dos tonos. Con los estantes en color roble claro y el soporte en beis; o más oscuro con roble y soporte negro.

Uno de los aspectos más valorados de este mueble es su versatilidad.

Estantería VANDBORG 3. JYSK

Gracias a sus dimensiones compactas (80 x92x40) puede colocarse prácticamente en cualquier estancia del hogar.

En un salón funciona perfectamente como espacio para libros, fotografías o plantas decorativas. El peso que soporta es de hasta 24 kilos.

En un dormitorio puede servir como apoyo para cajas y objetos personales.

Incluso en una entrada o recibidor aporta orden sin recargar visualmente el ambiente.

Estantería VANDBORG 3. JYSK

La estantería también destaca por su aspecto ligero, el mueble entero solo pesa 11 kg.

A diferencia de otros muebles voluminosos, el modelo VANDBORG transmite sensación de amplitud y limpieza visual, algo especialmente importante en pisos pequeños.

Además existe la misma versión de estantería pero con unas medidas más grandes: 80cm de ancho, por 163cm de alto y también 40 cm de fondo.

Combinar las dos puede quedar muy bonito. Eso sí, la estantería alta, tiene un precio de 70 euros.

Otro punto a favor es la facilidad de montaje.

Según muchos compradores, las instrucciones son sencillas y el proceso resulta rápido incluso para personas con poca experiencia montando muebles.

Esta característica se ha convertido en una ventaja importante en tiempos donde cada vez más consumidores valoran la comodidad y la practicidad.

Aunque no se trata de un mueble de madera maciza, su estructura metálica aporta estabilidad suficiente para el uso diario.

Está pensada especialmente para decoración, almacenaje moderado y organización doméstica, más que para soportar grandes cantidades de peso.

Con una buena relación calidad-precio, la estantería VANDBORG demuestra que no hace falta gastar demasiado dinero para dar un aire renovado al hogar.