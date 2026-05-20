Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: "Picar 5 o 6 pistachos antes de ir a dormir puede ayudarte a conciliar el sueño"

Dormir mal se ha convertido en uno de los problemas más frecuentes de la población española.

Según recogen desde la Real Academia Nacional de Medicina de España "alrededor del 10% de la población, más de 4 millones de personas en España tienen insomnio crónico, ya sea por despertarse temprano, dificultad para conciliar el sueño o sufrir constantes despertares durante la noche".

El estrés, el abuso de las pantallas y los malos hábitos antes de acostarse tienen gran parte de la culpa.

La psicóloga y especialista en sueño Nuria Roure, con más de 20 años de experiencia, ha compartido algunos consejos prácticos para mejorar el descanso durante una entrevista en 'Endor Podcast' .

Entre sus recomendaciones destaca un alimento concreto que, en pequeñas cantidades, puede ayudar a conciliar el sueño y generar una sensación de saciedad.

Hablamos de los pistachos.

Propiedades del pistacho en el sueño

Comer un puñado de pistachos antes de dormir puede ser beneficioso para el descanso porque es uno de los alimentos con mayor concentración de melatonina natural, la hormona encargada de regular el ciclo sueño-vigilia.

Además, aportan nutrientes que ayudan a relajar el organismo antes de acostarse.

Asimismo, la especialista recomienda priorizar "todos los alimentos ricos en triptófano, que es la dieta mediterránea", apostando por los "productos de la huerta", los de toda la vida, como la carne magra, el pescado azul, huevos, lácteos, fruta y verdura.

Sin embargo, si después de cenar, justo antes de ir a la cama, vuelve a aparecer el apetito, destaca especialmente el pistacho como alternativa saludable.

"Si en ese momento te apetece algo, cuatro, cinco o seis pistachos te pueden ayudar a conciliar el sueño", señala Roure. Además de su contenido en melatonina, contienen magnesio y triptófano, dos compuestos relacionados con la relajación muscular y la reducción del estrés.

Eso sí, la experta recomienda consumirlos sin sal.

"Un puñadito de solo 30 gramos de pistachos ya te aporta 80 mg de triptófano", explican desde Cuerpo y Mente, web de información divulgativa sobre alimentación y salud.

Tras consumirlo, tu cuerpo transforma el triptófano en serotonina, que reduce el estrés, y posteriormente en melatonina, ayudando a conciliar el sueño.

Otros consejos de la experta para ayudar a conciliar el sueño

Además de la alimentación, la especialista en insomnio recomienda en la charla en Endor Podcast algunos trucos y consejos que pueden facilitar e incitar el sueño. Entre ellos, destacan:

Controlar la temperatura de la habitación: recomienda dormir con el dormitorio entre 18 y 20 grados para facilitar que el cuerpo reduzca su temperatura y entre en reposo.

para facilitar que el cuerpo reduzca su temperatura y entre en reposo. Hacer pausas mentales durante el día : aconseja detenerse unos minutos para respirar y desconectar del móvil, evitando llegar a la noche con exceso de actividad mental.

: aconseja detenerse unos minutos para respirar y desconectar del móvil, Aprovechar las "ventanas de sueño" : explica que el sueño aparece en ciclos concretos y que ignorar esa sensación puede retrasar el descanso entre 90 y 120 minutos.

: explica que el sueño aparece en ciclos concretos y que Levantarse siempre a la misma hora ayuda al cerebro a regular el ritmo circadiano y mejora la calidad del sueño.

ayuda al cerebro a regular el ritmo circadiano y mejora la calidad del sueño. Sacar el móvil de la habitación , evita la luz de la pantalla y la tentación de usarlo al desvelarte.

, evita la luz de la pantalla y la tentación de usarlo al desvelarte. Si aún así no llega el sueño, en lugar de permanecer dando vueltas en la cama, recomienda ir a otro cuarto de la casa y hacer una actividad relajante hasta volver a sentir sueño.

Escribir preocupaciones o tareas pendientes ayuda a vaciar la mente y evitar pensamientos repetitivos.

ayuda a vaciar la mente y evitar pensamientos repetitivos. Mantener el despertador activado , ya que ayuda al cerebro a relajarse al saber que no tendrá que mantenerse en alerta para despertarse.

, ya que ayuda al cerebro a relajarse al saber que no tendrá que mantenerse en alerta para despertarse. Recomienda al menos 120 minutos semanales de actividad física, preferiblemente con exposición a la luz solar.