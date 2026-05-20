María Muñoz, médica digestiva: "Para personas sanas, comer de 1 a 3 huevos al día es seguro; son un superalimento"

Durante años se ha pensado que el consumo de huevo estaba directamente relacionado con problemas de colesterol, los efectos negativos de la yema o, que aquellos huevos con una cáscara marrón son más sanos.

Sin embargo, la evidencia científica y cada vez más especialistas han desmontado este tipo de creencias populares.

La médica digestiva María Muñoz defiende en un vídeo compartido en sus redes sociales (@dramariamunoz) que consumir entre 1 y 3 huevos al día puede ser beneficioso, gracias a su alto valor nutricional y su efecto saciante.

"En personas sanas, consumir de uno a tres huevos al día es considerado seguro", afirma la médica especialista en aparato digestivo.

Además, destaca que se trata de un alimento con gran poder saciante, algo que puede ayudar a controlar el hambre y reducir antojos a lo largo del día.

De hecho, señala que muchas personas experimentan mejoras en su metabolismo cuando sustituyen desayunos azucarados o cereales ultraprocesados por huevos.

"El colesterol de los alimentos, apenas influye en tu colesterol en sangre"

Dentro de esta mala fama que ha acompañado al huevo durante años, muchos optaron por quitarle la yema, ya que es donde se concentra todo el colesterol.

En la práctica, un huevo grande contiene 186 miligramos de colesterol y, para mantener una dieta saludable, los expertos recomiendan limitar la ingesta diaria de colesterol a un máximo de 300 mg al día.

Sin embargo, es precisamente en la yema donde están casi todos los nutrientes. "Es un superalimento, es proteína de altísima calidad", señala la especialista.

Más allá del colesterol, destaca por aportar gran cantidad de nutrientes muy valiosos para el organismo, como la colina, relacionada con el funcionamiento cerebral, o la luteína y la zeaxantina, antioxidantes importantes para la salud ocular.

En este sentido, la profesional es tajante: "el colesterol de los alimentos apenas influye en el colesterol en sangre", asegura.

Según explica, el propio cuerpo regula de manera natural la producción de colesterol dependiendo de la alimentación. De hecho, incluso el propio cerebro humano está formado en un 25% de colesterol.

"El hígado fabrica colesterol constantemente y regula cuánto produce según lo que comes: si comes más, produce menos; si comes menos, produce más", comenta.

El problema no es el huevo, sino cómo se consume

No es lo mismo acompañar el huevo de alimentos saludables que de productos ultraprocesados o ricos en grasas poco recomendables.

"El problema no son los huevos, sino el contexto, con qué se acompañan y la dieta global", señala, matizando que "no es lo mismo comer un huevo con aguacate que con bacon".

A modo de ejemplo, cambia radicalmente consumirlo acompañado de verduras, avena, frutos secos, aguacate, legumbres o pescado, dentro de una dieta rica en fibra y alimentos frescos, que combinarlo habitualmente con bacon, embutidos ultraprocesados, bollería, pan blanco o fritos elaborados con aceites refinados.

En este sentido, para personas sanas, con el colesterol dentro de los niveles adecuados, comer de 1 a 3 huevos al día no es considerado una mala práctica.

"El huevo no era el villano, simplemente estaba en el lugar equivocado", sentencia la especialista.