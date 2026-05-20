Entró en vigor: la nueva normativa implica cambios en los ascensores en comunidades de vecinos de toda España

El marco legal que regula los ascensores en España se apoya en la normativa de seguridad técnica, recogida en el Real Decreto 355/2024, que establece las condiciones de mantenimiento y modernización de estas instalaciones.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta la Ley de Propiedad Horizontal, que regula cómo se reparten los gastos y las obligaciones dentro de las comunidades de vecinos.

La nueva normativa de ascensores busca mejorar la seguridad y reducir riesgos. No obstante, también implica que muchas comunidades deberán asumir obras de modernización que, en los casos de ascensores antiguos, pueden alcanzar hasta 40.000 euros.

Revisiones obligatorias

Todos los ascensores deben pasar controles periódicos obligatorios para garantizar su buen estado.

En primer lugar, existe el mantenimiento preventivo, que se realiza de forma presencial. Su frecuencia depende del tipo de edificio: puede ser cada cuatro meses en viviendas pequeñas o unifamiliares, y cada mes en el resto de los casos.

Estas inspecciones se hacen cada 2, 4 o 6 años, en función del tipo de edificio y su uso (por ejemplo, si es un edificio público, de muchas viviendas o de menor tamaño).

Si durante una inspección se detectan fallos, la comunidad tiene un plazo de hasta seis meses para corregirlos, siempre que sean defectos leves o graves.

En cambio, si el problema se considera muy grave, el ascensor debe dejar de funcionar de forma inmediata hasta su reparación.

Cambios que exige la normativa

La ley no obliga a sustituir todo el ascensor, pero sí establece una serie de mejoras obligatorias que deben ir incorporándose con el tiempo.

Entre las principales medidas se encuentran:

Sistema de comunicación de emergencia, para que los usuarios puedan pedir ayuda desde la cabina en caso de incidente.

en caso de incidente. Sensores en las puertas , que evitan que el ascensor se cierre si detecta a una persona u obstáculo.

, que evitan que el ascensor se cierre si detecta a una persona u obstáculo. Control de sobrecarga , que impide que el ascensor funcione si supera el peso permitido.

, que impide que el ascensor funcione si supera el peso permitido. Mejora de la nivelación, para que el ascensor quede alineado con el suelo y evitar tropiezos al entrar o salir.

y evitar tropiezos al entrar o salir. Sustitución de elementos antiguos, como ciertas guías obsoletas, en plazos que pueden ir de 3 a 10 años según la antigüedad del ascensor.

En la Ley de Propiedad Horizontal se establece que el coste de estos cambios debe ser asumidos por todos los propietarios, pues deben contribuir a los gastos del edificio independientemente de si utilizan o no el ascensor.

Esto significa que vivir en una planta baja no exime de pagar las obras o derramas relacionadas con el mantenimiento o la modernización del ascensor. El reparto se realiza según el porcentaje de participación de cada vivienda en la comunidad.