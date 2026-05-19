Los psicólogos españoles coinciden: comer 150 gramos de arándanos al día ayuda a reducir el estrés y la ansiedad

Muchos especialistas consideran los arándanos como el "oro azul" por su enorme concentración de nutrientes y antioxidantes.

De hecho, cada vez más expertos destacan sus beneficios tanto para la salud física como para el bienestar mental.

Uno de ellos es el médico de familia y licenciado en Psicología, Alberto Sanagustín, quien asegura que "el poder antioxidante que tiene una taza, que serían 150 gramos, es superior a la capacidad o poder antioxidante que tienen la mayoría de frutas y verduras", afirma en uno de sus vídeos (@alsanagust).

Según explica el especialista, las antocianinas (los antioxidantes) ayudan a mejorar la memoria, la concentración y el rendimiento intelectual.

Además, favorecen la comunicación entre las neuronas y las protegen frente al daño oxidativo.

Bajar el estrés y la ansiedad

Más allá de sus beneficios metabólicos, digestivos o dermatológicos, entre otros, el consumo de arándanos también está relacionado con una reducción de los niveles de estrés y ansiedad.

"Es la mejor fruta para combatir la ansiedad, el miedo, el pánico y la angustia", señala Miguel (@miguelpsicologoansiedad en redes sociales).

Entre los principales beneficios de incluir arándanos en la alimentación, el especialista destaca una mayor sensación de calma y bienestar. También explica que ayudan a reducir la inflamación, favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal, disminuyen el estrés y el agotamiento, y mejoran la calidad del sueño.

En la misma línea, el doctor Aurelio Rojas explica en uno de sus vídeos que las antocianinas presentes en los arándanos "ayuda a reducir la inflamación sistémica asociada al estrés crónico y mejoran la función cognitiva en situaciones de fatiga mental".

En otras palabras, son un apoyo extra contra el estrés y la ansiedad.

Cantidad recomendada

Además, Miguel comparte un sencillo hábito para potenciar todavía más sus efectos relajantes:

"Un truco para bajar aún más tu ansiedad, coge 2 puñados de arándanos y échalos con 100 gramos de kéfir", afirma en uno de sus vídeos publicados en redes sociales.

Por su parte, el doctor Sanagustín recomienda consumir "entre media taza y una taza de arándanos al día, lo que equivale aproximadamente a entre 75 y 150 gramos. Una ración de 150 gramos aporta alrededor de 85 kilocalorías, por lo que es una fruta baja en calorías, bastante saciante y, además, rica en antioxidantes", sostiene.

Así, según explican psicólogos y especialistas sanitarios, mantener un consumo aproximado de 150 gramos diarios de arándanos (equivalente a 2 puñados) puede aportar beneficios tanto para la salud física como para aportar esa dosis de ayuda extra contra el estrés.