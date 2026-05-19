Es oficial: último día para pedir la ayuda de 1.700 euros de la beca MEC para estudiantes de España

Hoy finaliza el plazo para solicitar las becas MEC del curso 2026-2027. Miles de estudiantes universitarios, de Bachillerato y de Formación Profesional apuran las últimas horas para pedir unas ayudas que pueden superar los 4.000 euros en algunos casos.

El cierre de la convocatoria coincide con una época intensa de estudio. Los alumnos de 2º de Bachillerato encaran la recta final antes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuyos exámenes se celebrarán durante la primera semana de junio.

La nota obtenida en la PAU será decisiva para acceder a muchas carreras universitarias. Por ello, además de la presión académica, numerosas familias miran también al coste económico de continuar los estudios superiores. Para aliviar esa carga, el Ministerio de Educación mantiene un sistema de becas y ayudas dirigido a estudiantes con menos recursos.

Entre las ayudas más destacadas se encuentra la cuantía fija ligada a la renta, una ayuda directa de 1.700 euros destinada a estudiantes cuyas familias se encuentren dentro del denominado “umbral 1” de renta.

Esta beca puede solicitarse tanto para estudios universitarios como para Bachillerato, Formación Profesional y otras enseñanzas postobligatorias.

Ampliazo el plazo hasta el 19 de mayo para solicitar la beca MEC.

Además, esta cantidad es compatible con otras ayudas incluidas en la beca MEC. Por ejemplo, los estudiantes que tengan que mudarse fuera de su domicilio habitual para estudiar pueden recibir también una ayuda de residencia de 2.700 euros.

El plazo para solicitar las becas comenzó el pasado 7 de abril y terminaba inicialmente el 18 de mayo. Sin embargo, el Ministerio decidió ampliarlo un día más, por lo que los estudiantes podrán presentar la solicitud hasta este martes 19 de mayo.

Para acceder a estas ayudas es necesario cumplir una serie de requisitos económicos y académicos. En el caso de la cuantía ligada a la renta, la unidad familiar no puede superar los límites establecidos por el Ministerio. Además, los estudiantes universitarios deben matricularse, por norma general, de al menos 60 créditos y no estar repitiendo curso.

Cuantía fija ligada a la renta: 1.700 euros.

Cuantía fija ligada a la residencia: 2.700 euros.

Beca básica para enseñanzas no universitarias: 300 euros, o 350 euros para estudiantes de Grado Básico.

Cuantía por excelencia académica: entre 50 y 125 euros según la nota media.

Por otro lado, la cuantía variable se reparte una vez asignadas las ayudas fijas y depende de la situación económica familiar y del rendimiento académico del alumno.

Su importe mínimo es de 60 euros, aunque en muchos casos puede ser muy superior.

El Ministerio de Educación también contempla ayudas adicionales para situaciones especiales, como estudiantes con discapacidad, víctimas de violencia de género o alumnos que necesiten utilizar el barco o el avión para desplazarse hasta su centro de estudios.