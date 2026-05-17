El pueblo español ideal para una escapada de fin de semana: rodeado de piscinas naturales de aguas cristalinas

Es salir el sol y pensar en la playa y la piscina. En las comunidades de interior lo que triunfan son las piscinas naturales, ríos y pozas.

Beceite es el pueblo de Aragón perfecto para una escapada de fin de semana, muy conocido por estar rodeado de agua cristalina.

Aparte de naturaleza, la villa cuenta con su propio encanto medieval, por lo que pasar en la zona dos o tres noches es necesario para disfrutar del Matarraña con calma.

La preciosa comarca turolense del Matarraña ha sido denominada en más de una ocasión como la 'toscana española' por su paisaje de colinas plagadas de olivares, viñedos y almendros, combinado con pueblos medievales de piedra muy bien conservados, gastronomía de alta calidad y un ritmo de vida pausado similar al de la región italiana.

Por la zona transcurren varios ríos y precisamente, el río Matarraña, a su paso por Beceite deja una ristra de piscinas naturales muy apetecibles cuando aprieta el calor.

Beceite

Este pueblo medieval de Teruel combina patrimonio histórico, paisajes montañosos y ríos de aguas cristalinas, convirtiéndose en una de las mejores escapadas rurales.

Uno de los principales atractivos turísticos de Beceite es el Parrizal, un espectacular paraje natural atravesado por el río Matarraña.

La Pesquera, Beceite Tripadvisor

La ruta del Parrizal, considerada una de las más bonitas de Aragón, discurre entre pasarelas de madera, cañones de roca y frondosa vegetación mediterránea. A lo largo del recorrido aparecen numerosas pozas naturales donde es posible bañarse y disfrutar de un entorno de gran valor ecológico.

Gracias a su facilidad y belleza paisajística, esta excursión se ha convertido en una de las actividades imprescindibles para quienes visitan la provincia de Teruel.

Camino del Parrizal. E.E.

Además del Parrizal, otra de las zonas más populares para darse un baño en Beceite es La Pesquera, situada en el río Ulldemó.

Este enclave natural destaca por sus piscinas naturales de aguas transparentes, pequeñas cascadas y áreas rocosas ideales para pasar el día.

Aguas cristalinas del Azud de Beceite Suli C.G Google

Durante el verano, cientos de viajeros llegan hasta aquí atraídos por la posibilidad de disfrutar de un entorno natural prácticamente intacto, alejado de las playas masificadas y del turismo urbano.

Las pozas de Beceite son especialmente valoradas por la calidad de sus aguas y por el entorno que las rodea. Rodeadas de pinares, montañas y formaciones rocosas, ofrecen una experiencia perfecta para quienes buscan turismo activo, senderismo y naturaleza en Aragón.

Patrimonio

Más allá de sus piscinas naturales, Beceite conserva un importante patrimonio histórico y arquitectónico. Sus calles empedradas, casas señoriales y puentes medievales hacen que pasear por el municipio sea también parte de la experiencia.

Declarado Bien de Interés Cultural, su casco antiguo destaca por las calles empedradas, los portales defensivos y las casas solariegas construidas entre los siglos XVI y XVIII.

Pueblo de Beceite. iStock

Pasear por el municipio permite descubrir espacios emblemáticos como el Portal de San Gregorio, antigua entrada de la villa medieval, o el Puente de Piedra, una de las construcciones históricas más representativas del pueblo.

Entre los principales monumentos de Beceite sobresale la Iglesia de San Bartolomé, un templo barroco levantado entre los siglos XVII y XVIII sobre una antigua iglesia medieval.

También destaca la ermita de Santa Ana, situada junto al antiguo arrabal y vinculada al crecimiento histórico de la localidad. Otro de los espacios más singulares es La Presoneta y La Botera, antiguo torreón defensivo convertido hoy en centro de visitantes, que todavía conserva elementos originales de su pasado medieval y militar.

El patrimonio cultural de Beceite también está estrechamente ligado a su tradición industrial y artesanal. Los antiguos molinos papeleros, que llegaron a producir papel de gran calidad utilizado incluso para grabados de Goya, forman parte de la identidad histórica del municipio y reflejan la importancia económica que tuvo la industria papelera en la zona durante siglos.

Todo ello ha contribuido a posicionar este destino como una de las escapadas rurales más recomendadas del noreste de España.

Eso sí, hay que tener en cuenta que algunos accesos cuentan con regulación y control de aforo durante la temporada alta para proteger el entorno natural.

Por ello, se recomienda planificar la visita con antelación, especialmente en fines de semana y meses de verano.