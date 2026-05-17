Los psicólogos españoles coinciden: trabajar entre las 22.00 y las 6.00 horas puede acortar la vida hasta un 20%

El Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 36 qué se considera horario nocturno en España.

Concretamente, establece que el trabajo realizado entre las 22:00 y las 06:00 horas entra dentro de esta categoría.

Asimismo, también fija ciertos límites para proteger a los empleados nocturnos. Como por ejemplo, prohibir las horas extra y la posibilidad de cobrar una retribución específica o, en su defecto, un descanso compensatorio pactado.

De ahí surge el conocido plus de nocturnidad, un complemento salarial que en España suele situarse entre el 25% y el 30% sobre el sueldo base.

Este extra se aplica, por norma general, a las horas trabajadas entre las 22:00 y las 06:00 horas, aunque la cuantía exacta depende del convenio colectivo correspondiente.

Sin embargo, más allá del incentivo económico de estos horarios, los expertos en salud mental advierten de los riesgos para la salud en el medio y largo plazo.

Ejemplo de ello es la psicóloga española María Rodríguez, de Tenerife, que en un vídeo publicado en sus redes sociales (@psicomariia), enumera una serie de consecuencias negativas, entre las que se encuentra la reducción en la esperanza de vida.

Consecuencias del horario nocturno

Forzar al organismo a estar activo cuando debería descansar provoca un desajuste hormonal y debilita el sistema inmunitario.

Así lo explica la especialista, quien determina que "cuando trabajas de noche, tu reloj interno se desajusta y eso inicia una reacción en cadena".

"Tu sueño se fragmenta, tu sistema inmunitario se debilita, tus hormonas se desregulan, el intestino se inflama, el estado de ánimo decae y poco a poco dejas de ser tú", enumera.

Esta alteración del ritmo natural no solo afecta el estado anímico, sino que incrementa la posibilidad de sufrir enfermedades crónicas a largo plazo.

"El trabajo nocturno sostenido durante años está relacionado con un mayor riesgo a desarrollar enfermedades crónicas y a tener una esperanza de vida más corta", afirma la profesional.

"Se divorcian 3 veces más"

Además, otras voces autorizadas en psicología, como el portal web psicologiaymente.com, también abordan este tema desde la misma perspectiva.

"Puede tener consecuencias significativas en su reloj biológico y en la producción de melatonina, una hormona implicada en la regulación y mantenimiento del sueño", señalan, añadiendo una larga lista de consecuencias negativas que van desde la aparición del estrés o ansiedad, hasta desajustes sociales.

Asimismo, desde el portal psiquiatria.com, van más allá, determinando que el trabajo nocturno prolongado en el tiempo acorta la vida en hasta un 20%, reduciendo también la calidad de la misma.

Aunque se trata de cifras generales, desde la Comisiones Obreras (CCOO) aseguran que este tipo de trabajadores "pierden 5 años de vida por cada 15 de jornada laboral, se divorcian 3 veces más que el resto de sus compañeros y tienen un 40% más de posibilidades de padecer trastornos neuropsicológicos, digestivos y cardiovasculares".

Es en situaciones como esta cuando expresiones como "el dinero no da la felicidad" cobran verdadero sentido. A largo plazo, el plus de nocturnidad tiene una doble cara, teniendo un coste muy alto en relación a lo que ofrece.