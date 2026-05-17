Acaba de llegar a Jysk la estantería más bonita de la temporada: con 5 baldas y disponible por 50 euros

Cuando hay que decorar una casa, uno se vuelve loco buscando mesas, sillas, estanterías y todo tipo de mobiliario bonito, que combine, que sea práctico y si puede ser barato.

Muebles Rey, Tuco, Ikea o Jysk suelen tener muchas cosas interesantes. En la última marca hemos encontrado una estantería de 5 baldas súper bonita y por solo 50 euros.

La pieza de mobiliario combina diseño industrial y estilo escandinavo en un formato compacto y muy funcional.

Su estructura mezcla el acabado en roble cálido con detalles metálicos en negro, creando un contraste moderno que encaja especialmente bien en salones contemporáneos, despachos, dormitorios juveniles o incluso recibidores con decoración urbana o nórdica.

El equilibrio entre madera y metal le da un aspecto visual ligero, evitando que el mueble se vea demasiado pesado en espacios pequeños.

Estantería TRAPPEDAL, JYSK

Uno de los puntos más interesantes de esta estantería es su versatilidad. Dispone de cinco estantes abiertos distribuidos verticalmente, ideales para organizar libros, cajas decorativas, plantas, marcos de fotos, velas o pequeños objetos de almacenaje.

Al tratarse de una estructura abierta, también funciona muy bien como elemento decorativo, ya que permite jugar visualmente con los objetos y mantener una sensación de amplitud en la habitación.

Sus medidas aproximadas son 70 cm de ancho, 109 cm de alto y 30 cm de profundidad, por lo que resulta bastante práctica para pisos o habitaciones donde no sobra el espacio.

Además, soporta una carga máxima cercana a los 30 kg repartidos entre sus baldas, algo suficiente para uso doméstico habitual.

También existe una opción más alta de 70x178, pero el precio sube un poco, a 70 euros.

El mueble llega desmontado y requiere montaje, aunque muchos usuarios destacan en las reseñas que el ensamblaje resulta sencillo y relativamente rápido.

Materiales

En cuanto a materiales, la TRAPPEDAL está fabricada principalmente con MDF revestido de melamina y estructura de acero con pintura en polvo. La melamina ofrece una superficie resistente a pequeños arañazos y fácil de limpiar, mientras que el metal negro aporta estabilidad y un toque industrial muy actual.

Estantería TRAPPEDAL, JYSK.

Visualmente, el tono “roble cálido” aporta sensación acogedora y natural. No es un color demasiado oscuro ni excesivamente rústico; más bien recuerda a las maderas claras escandinavas que ayudan a iluminar el ambiente.

El negro de la estructura crea contraste y hace que la estantería tenga un aire moderno e incluso ligeramente loft.

Esa combinación permite integrarla tanto con muebles blancos como con sofás grises, textiles beige o decoración industrial.

Otro aspecto destacable es su buena relación calidad-precio. Dependiendo de promociones y temporadas, suele encontrarse entre 50 y 80 euros, situándose dentro de la gama económica-media de JYSK.

Las valoraciones generales son bastante positivas, rondando notas cercanas al 4,7 sobre 5, donde los compradores suelen mencionar el diseño atractivo, la estabilidad y el aspecto elegante para su precio.