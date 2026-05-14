Nuria es autónoma y psicóloga desde hace más de 20 años: "Con una siesta corta de 15 a 20 minutos es suficiente"

Aunque la mayoría de personas piensan que hacer un pequeño parón para dormir después de comer es beneficioso para su día a día, lo cierto es que puede ser el motivo principal que provoque su insomnio por la noche.

"Para algunas personas puede ser muy beneficiosa y para otras puede ser una de las razones por las que luego no pueden dormir", explica la experta en sueño y psicóloga Nuria Roure.

Y es que, para la especialista, la diferencia principal radica en la duración que se destina en este receso.

El bajón de energía que sentimos después de comer no ocurre únicamente por la digestión.

Según explica la experta, se debe a nuestro ritmo circadiano, el cual tiene dos momentos naturales donde el sueño aparece con más facilidad: por la noche y a primeras horas de la tarde.

Este momento de la tarde es el mejor momento del día para echarse un rato y descansar.

Eso sí, sin olvidarse de poner una alarma, ya que pasarse de tiempo puede alterar el ritmo circadiano y pagarse a la hora de querer dormir por la noche.

¿Cuánto debe durar una siesta perfecta?

"Una siesta corta de unos 15-20 minutos suele ser suficiente para recuperar energía sin alterar demasiado el descanso nocturno", señala la especialista en sueño.

De lo contrario, podemos entrar en fases más profundas del sueño, siendo habitual sentirse desorientado, "con la cabeza embotada" y perder la presión de sueño necesaria para llegar a la cama y provocar un sueño más ligero y reparador.

"En nuestro organismo se va acumulando sueño a lo largo del día. Ese sueño ayuda a que por la noche podamos conciliarlo con facilidad", explica la profesional.

Más allá de los 15 a 20 minutos de duración media que se aconseja para este receso, saber cuándo tomarlo resulta esencial.

En este sentido, Roure señala que los tres ingredientes perfectos para que una siesta sea saludable son:

Que sea corta .

. Que se tome relativamente temprano , "normalmente a primera hora de la tarde", afirma. Además, en sus redes sociales indica que se debe tomar antes de las 4 de la tarde.

, "normalmente a primera hora de la tarde", afirma. Además, en sus redes sociales indica que se debe tomar Evitar que se alargue demasiado o que ocurra muy cerca de la noche.

Asimismo, la especialista advierte de una práctica muy común y perjudicial para el descanso. Es habitual que las personas que duermen mal por la noche intenten "compensar" haciendo siestas largas de una hora u hora y media.

Sin embargo, esto es un error que dificulta muchísimo más el sueño nocturno.