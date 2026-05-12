David Callejo, médico sobre la mortalidad del hantavirus: "Hasta el 30% de casos acaban en fallo respiratorio letal"

No queda tinta de todo lo que se ha hablado sobre la crisis del hantavirus en la última semana.

El brote detectado en el crucero MV Hondius ha puesto el foco sobre un virus del que, hasta ahora, muchos apenas habían oído hablar.

A fecha de 12 de mayo, los contagios ya ascienden a 11 casos entre los 149 pasajeros del barco, lo que supone que el 7,5% de los viajeros se ha visto afectado. Entre ellos hay casos mortales y varios pacientes permanecen aislados.

Ante esta situación, cobra especial importancia entender qué es realmente el hantavirus y por qué preocupa tanto a las autoridades sanitarias.

Aunque ahora haya ganado notoriedad por lo ocurrido en el crucero, lo cierto es que el hantavirus no es algo nuevo. Se trata de un virus conocido desde hace décadas y estudiado en distintas partes del mundo.

"Es un virus que conocemos hace tiempo. Lo que pasa es que es más frecuente en América, en el norte de Europa y en Asia", explica en uno de sus vídeos David Callejo, médico y divulgador científico.

Qué es el hantavirus y cómo funciona

El propio Ministerio de Sanidad define el hantavirus como "una familia de virus" capaz de provocar enfermedades graves, entre ellas el síndrome pulmonar por hantavirus o la fiebre hemorrágica con síndrome renal, o incluso la muerte.

David Callejo explica también cómo suele evolucionar la enfermedad en los pacientes infectados. Según detalla, los primeros síntomas pueden confundirse fácilmente con otros virus comunes.

"Al principio, causa lo que tantos otros virus, un catarro con diarrea que dura unos 3 días, pero después en algunos pacientes se afectan gravemente los vasos sanguíneos, en especial los del pulmón, el corazón y los riñones", afirma.

El problema llega cuando esos órganos comienzan a fallar. "Se va a producir fallo de estos órganos y por eso la mortalidad es muy alta", añade el especialista.

Además, recuerda que actualmente "no tenemos un tratamiento específico". Por ello, la atención médica se centra principalmente en tratar los síntomas y estabilizar al paciente mientras el organismo combate el virus.

El hantavirus se transmite principalmente a través de roedores, aunque también existe la posibilidad de contagio entre personas.

Cepa de los Andes

La cepa confirmada que se ha propagado en el MV Hondius es la cepa de los Andes, la variante más contagiosa y virulenta en la que se ha demostrado transmisión entre personas.

Su comportamiento sigue un patrón muy concreto: "tras una incubación de varias semanas, los infectados empiezan a tener síntomas catarrales y digestivos que hasta en el 30% de los casos acaban en fallo respiratorio letal", afirma el profesional.

Aun así, Callejo ha querido lanzar un mensaje de calma en su último vídeo, donde insiste en que el riesgo de una pandemia global es extremadamente bajo.

"Solo en 2025 hubo 229 casos en el continente americano. Eso nos permite tener pruebas para su detección, conocer su manejo y saber cosas sobre su vía de contagio", señala. Además, matiza que "la mayoría de las personas en el barco siguen asintomáticas y no parece que estén contagiadas".

Bien es cierto que esta cepa sí refuerza la posibilidad de contagio entre personas, aunque los expertos recuerdan que para que se produzca es necesario mantener "un contacto muy estrecho".