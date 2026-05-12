Abre una nueva tienda de la pastelería más famosa en el centro de Zaragoza: empresa familiar con más de 40 años

Pastelería Tolosana inaugura este martes una nueva tienda en Zaragoza, ubicada en Fernando el Católico, 11.

El establecimiento ha sido concebido como un espacio orientado al consumo diario y al encuentro, donde los clientes podrán disfrutar desde desayunos hasta otros momentos de consumo vinculados a productos de elaboración artesana.

Con esta apertura, la firma aragonesa amplía su red comercial y continúa su crecimiento en la comunidad. La empresa, nacida como un pequeño horno familiar en Almudévar, cuenta actualmente con más de 100 trabajadores y mantiene su apuesta por el oficio pastelero, el obrador propio y la elaboración artesanal como ejes principales de su actividad.

La historia de Pastelería Tolosana está ligada al ámbito familiar y al desarrollo progresivo de un negocio que ha ido ampliando su estructura sin abandonar su vinculación con la tradición repostera. En la actualidad, la compañía dispone de seis tiendas físicas y canal de venta online.

Uno de los elementos centrales de la empresa es su obrador propio, donde trabajan de manera conjunta panaderos, pasteleros y maestros chocolateros. Desde allí se elaboran diariamente los distintos productos de la marca, entre los que destacan especialidades de pastelería, panadería y chocolatería.

La firma ha recibido además diversos reconocimientos vinculados a la calidad de sus elaboraciones y a la trayectoria de la empresa.

Entre sus productos más conocidos se encuentra la Trenza de Almudévar, elaborada desde 1981 y considerada una de las referencias más reconocibles de la repostería aragonesa. A esta especialidad se suman otras propuestas de temporada y nuevas líneas de producto que la empresa ha ido incorporando en los últimos años.

La nueva tienda de Zaragoza se enmarca en el concepto “Trenzando momentos”, una línea con la que la marca busca reforzar la experiencia de consumo vinculada a sus establecimientos. Coincidiendo con la apertura, la empresa ofrecerá a los visitantes un Brioche Trenza, una nueva elaboración que se presenta por primera vez en este espacio.

Con esta incorporación, Pastelería Tolosana continúa ampliando su presencia comercial manteniendo su actividad centrada en la producción artesanal y el trabajo de obrador.