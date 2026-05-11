El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: Conjunto Histórico Artístico desde 1947 y una iglesia ideal del siglo XIV

Hay fines de semana que se hacen cuesta arriba: lavadoras que poner, baños que limpiar y comida que preparar. Por eso, salir de la ciudad, puede ser un plan perfecto para disfrutar de tiempo de calidad con la pareja o la familia.

Sos del Rey Católico, Anento o Alquezar son algunos de los más conocidos en Aragón, pero en la comunidad vecina también cuentan con pueblos perfectos para una escapada.

Montblanc es uno de los mejores referentes medievales de Cataluña. Su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1947.

Desde Zaragoza el trayecto es bastante razonable, de, y permite disfrutar de un ambiente completamente distinto sin necesidad de hacer un viaje demasiado largo.

Este pueblo es un destino perfecto para quienes buscan una escapada de fin de semana cercana, cómoda, para y con muchísimo encanto histórico.

Montblanc

Montblanc es una de las escapadas medievales más recomendables para hacer desde Zaragoza. Situado en la comarca de la Conca de Barberà, este pueblo destaca por conservar uno de los conjuntos amurallados medievales mejor preservados de Cataluña.

Su silueta, rodeada de murallas y torres defensivas, impresiona ya desde la entrada y transmite una sensación muy auténtica de villa histórica.

Vista aérea de Montblanc en Tarragona iStock

A diferencia de otros destinos más turísticos y masificados, Montblanc combina patrimonio, tranquilidad y buena gastronomía en un ambiente muy agradable para pasar un fin de semana completo.

Uno de los mayores atractivos del pueblo es su espectacular recinto amurallado. Las murallas medievales, construidas entre los siglos XIV y XV, rodean gran parte del casco antiguo y todavía conservan numerosas torres y puertas originales. Pasear junto a ellas o atravesar sus accesos históricos permite imaginar perfectamente cómo era la vida medieval en la antigua Corona de Aragón.

El centro histórico está lleno de calles empedradas, plazas pequeñas, edificios de piedra y rincones con muchísimo encanto, ideales para recorrer sin prisas y disfrutar de la atmósfera del lugar.

Durante la escapada merece especialmente la pena visitar la iglesia de Santa María, uno de los edificios más importantes del pueblo. Su mezcla de estilos gótico y románico le aporta mucha personalidad y domina parte del casco antiguo.

También destacan el antiguo hospital de Santa Magdalena, varias casas nobles medievales y las pequeñas plazas escondidas que aparecen entre callejones estrechos.

Otro de los puntos fuertes de Montblanc es la gastronomía de la zona.

La comarca de la Conca de Barberà es conocida por sus vinos y productos tradicionales, por lo que el fin de semana puede completarse perfectamente con comidas tranquilas en restaurantes locales y visitas a bodegas cercanas.

Para comer bien en Montblanc, una de las opciones más recomendadas en TripAdvisor es El Molí del Mallol, situado junto a las murallas medievales. Destaca por su ambiente acogedor y su cocina catalana tradicional, especialmente carnes y productos típicos de la zona.

Otra opción muy popular es Cúmul, con una propuesta más moderna y creativa basada en producto local y platos cuidados. También destacan Cal Magret, por su cocina mediterránea, y Tocineria, ideal para tapas y comidas más informales en pleno casco histórico

Por otro lado, desde Montblanc se pueden hacer pequeñas excursiones a lugares muy interesantes como el Monasterio de Poblet, declarado Patrimonio de la Humanidad, o recorrer parte de la llamada Ruta del Císter, una de las rutas culturales más importantes de Cataluña.

El pueblo combina patrimonio medieval, tranquilidad, buena comida y paisajes bonitos, ¿qué más se puede pedir a una escapada de fin de semana?