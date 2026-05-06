La Salle Gran Vía y Condes de Aragón, finalistas de la III Liga de Debate Escolar de Escuelas Católicas de Aragón
La esperada gran final tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo y estará abierta a la asistencia de público.
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La III Liga de Debate Escolar de Escuelas Católicas Aragón (ECA) ya tiene a sus dos grandes finalistas.
El colegio La Salle Gran Vía se impuso en su respectiva eliminatoria celebrada ayer y se une al Equipo de Condes de Aragón. Conforman así el duelo definitivo para la final de este año.
Ambos finalistas han demostrado un sobresaliente manejo del argumento y la oratoria.
La premisa estipulada para este año era: "¿Prohibir es más eficaz que educar cuando se trata de proteger la salud mental y física de los menores?".
Con ello, la solidez de los argumentos, el pensamiento crítico y el respeto han sido los pilares fundamentales que han llevado a estos dos centros a lo más alto de la competición.
No obstante, el esfuerzo, el talento y el trabajo en equipo han sido aspectos a destacar en los 12 centros educativos de la región que han formado parte de esta tercera edición:
- Equipo Viator (Colegio San Viator, Huesca).
- HSJdebate (Colegio Hijas de San José, Zaragoza).
- La Anunciata (Colegio La Anunciata, Zaragoza).
- Punto Crítico Cristo Rey (Colegio Cristo Rey, Zaragoza).
- La Salle Montemolín (Colegio La Salle Montemolín, Zaragoza).
- Equipo Condes (Colegio Condes de Aragón, Zaragoza).
- Jesuitas (Colegio El Salvador, Zaragoza).
- La Salle Gran Vía (Colegio La Salle Gran Vía, Zaragoza).
- Santa Engracia (Colegio Escuelas Pías Santa Engracia, Zaragoza).
- El punto y la coma (Colegio San Gabriel, Zuera).
- Equipo Moncayo (Colegio Sagrado Corazón Moncayo, Zaragoza).
- Corazonistas (Colegio Sagrado Corazón Corazonistas, Zaragoza).
La gran final
La gran final tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo. A diferencia de las rondas clasificatorias anteriores, este evento sí estará abierto a la asistencia de público, familiares y acompañantes.
A las 17.30 horas dará inicio un acto institucional en el salón de actos del Seminario Metropolitano de Zaragoza, sirviendo como antesala de la gran final que comenzará a las 17.45 horas.
La jornada culminará a las 18.30 con la deliberación del jurado. Finalmente, a las 18.45 tendrá lugar la solemne entrega de premios y la coronación del equipo ganador.