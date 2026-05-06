La Salle Gran Vía y Condes de Aragón, finalistas de la III Liga de Debate Escolar de Escuelas Católicas de Aragón

La III Liga de Debate Escolar de Escuelas Católicas Aragón (ECA) ya tiene a sus dos grandes finalistas.

El colegio La Salle Gran Vía se impuso en su respectiva eliminatoria celebrada ayer y se une al Equipo de Condes de Aragón. Conforman así el duelo definitivo para la final de este año.

Ambos finalistas han demostrado un sobresaliente manejo del argumento y la oratoria.

La premisa estipulada para este año era: "¿Prohibir es más eficaz que educar cuando se trata de proteger la salud mental y física de los menores?".

Con ello, la solidez de los argumentos, el pensamiento crítico y el respeto han sido los pilares fundamentales que han llevado a estos dos centros a lo más alto de la competición.

No obstante, el esfuerzo, el talento y el trabajo en equipo han sido aspectos a destacar en los 12 centros educativos de la región que han formado parte de esta tercera edición:

Equipo Viator (Colegio San Viator, Huesca).

HSJdebate (Colegio Hijas de San José, Zaragoza).

La Anunciata (Colegio La Anunciata, Zaragoza).

Punto Crítico Cristo Rey (Colegio Cristo Rey, Zaragoza).

La Salle Montemolín (Colegio La Salle Montemolín, Zaragoza).

Equipo Condes (Colegio Condes de Aragón, Zaragoza).

Jesuitas (Colegio El Salvador, Zaragoza).

La Salle Gran Vía (Colegio La Salle Gran Vía, Zaragoza).

Santa Engracia (Colegio Escuelas Pías Santa Engracia, Zaragoza).

El punto y la coma (Colegio San Gabriel, Zuera).

Equipo Moncayo (Colegio Sagrado Corazón Moncayo, Zaragoza).

Corazonistas (Colegio Sagrado Corazón Corazonistas, Zaragoza).

La gran final

La gran final tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo. A diferencia de las rondas clasificatorias anteriores, este evento sí estará abierto a la asistencia de público, familiares y acompañantes.

A las 17.30 horas dará inicio un acto institucional en el salón de actos del Seminario Metropolitano de Zaragoza, sirviendo como antesala de la gran final que comenzará a las 17.45 horas.

La jornada culminará a las 18.30 con la deliberación del jurado. Finalmente, a las 18.45 tendrá lugar la solemne entrega de premios y la coronación del equipo ganador.