Ya entró en vigor: si pierdes tu mascota debes denunciarlo en 48h, es una infracción multada con hasta 10.000 euros

Pongámonos en situación. Sales a pasear a tu perro un martes cualquiera y, como siempre, lo sueltas en un espacio despejado para que corra, olfatee y se distraiga. Pero esta vez se aleja demasiado… y no vuelve.

Aunque pueda parecer una escena habitual, sobre todo en entornos rurales donde los perros 'campan a sus anchas', la normativa es clara al respecto.

La Ley de Bienestar Animal establece qué hacer en estos casos y contempla sanciones que pueden ascender a varios miles de euros si no se actúa correctamente.

En concreto, el artículo 24 señala que es obligación del propietario "mantener permanentemente localizado e identificado al animal". Es decir, no basta con confiar en que el perro regresará por sí solo, hay que poner especial atención y vigilancia.

Ahora bien, si pese a todo se produce una pérdida o sustracción, la norma también marca el siguiente paso: hay que comunicarlo a las autoridades competentes "en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se produjo la misma", tal y como recoge el artículo 24 punto g).

Cumplir esta obligación es esencial, no sólo en vistas de recuperar a tu animal de compañía, sino para que la mascota sea considerada legalmente como 'extraviada' y no como abandonada, lo cual es una distinción crítica bajo esta legislación.

La falta de notificación en estas 48 horas podría derivar en interpretaciones legales muy desfavorables para el titular, pudiendo considerar que se trata de un abandono. Una conducta considerada como infracción grave y que puede suponer multas que abarcan de los 10.001 a los 50.000 euros (artículo 74 de la Ley de Bienestar Animal).

Pasos para notificar la pérdida o sustracción de tu mascota

Lo primero es notificar la pérdida al Registro de Animales de Compañía de tu comunidad autónoma, denunciar la pérdida a la Policía Local o Guardia Civil, así como avisar a los centros veterinarios y protectoras de tu zona ya que suele ser el primer punto al que se lleva un animal encontrado.

En la presentación de la denuncia pedirán los datos identificativos del dueño (DNI, contacto), los de la mascota (número de microchip, raza, edad, características), y las circunstancias del incidente como la fecha en que sucedió y el lugar específico.

Multas de hasta 10.000 euros

Cabe remarcar que el tiempo para hacer todo este proceso es de 48 horas. En caso de que no fuera así, se considerará una infracción leve de la Ley de Bienestar Animal, cuyas multas van de los 500 a los 10.000 euros, o apercibimiento.

Se entenderá como infracción leve "toda conducta que, por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal, conlleve la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente", dice el art. 73 de dicha normativa.