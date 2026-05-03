Ya ha entrado en vigor: los particulares no tendrán la obligación de declarar sus Bizum este 2026

No queda tinta de todo lo que se ha hablado sobre la supuesta "obligación" de declarar las transacciones realizadas a través de Bizum.

Una iniciativa que, lejos de aclarar el panorama, ha generado una avalancha de opiniones, interpretaciones y, sobre todo, una notable incertidumbre entre la población.

El ruido mediático fue tal que el propio Ministerio de Hacienda se vio obligado a intervenir. Lo hizo a través de un comunicado aclaratorio en diciembre de 2025, que tenía por objeto de desmentir los rumores que apuntaban a una fiscalización de los pagos y cobros por Bizum entre ciudadanos, una idea que había calado con fuerza en la opinión pública.

En ese mismo comunicado, Hacienda aprovechó para volver a explicar los límites y el alcance real de esta nueva imperativa legal, aclarando que su aplicación no es generalizada y que afecta directamente a empresarios y profesionales establecidos en España, no a los intercambios cotidianos entre particulares.

Concretamente, en dicho comunicado, la Agencia Tributaria responde con un rotundo "no" ante esta disyuntiva.

A través del mismo, queda confirmado que los particulares no tendrán obligación ninguna de declarar sus movimientos de bizum. Despejando así todo tipo de dudas y desinformación que hay al respecto.

Empresarios y profesionales, bajo la lupa de Hacienda

"Solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Quedan así excluidos los cobros entre particulares", señalan desde el fisco.

De hecho, a partir del 1 de febrero de 2026 "las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales".

Específicamente, los bancos deberán informar todos los meses de aquellos empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros con Bizum, número de comercio con el que operan, terminales de venta, importe mensual facturado con esta vía e identificación de las cuentas bancarias con las que se realicen estas operaciones.

Con esta medida, la Agencia Tributaria pretende evitar el fraude de aquellos comercios que usen esta vía como un método de cobro habitual en su negocio.

Sin que ello suponga una vigilancia especial sobre el ciudadano medio español, el cual podrá continuar enviando y recibiendo pagos de amigos y familiares sin ningún control extra.