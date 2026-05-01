Colas kilométricas en Lidl para hacerse con esta práctica freidora de aire: por 69.99 euros y rebajada al 58%

Pocas cosas hay más útiles en una cocina que una buena Airfryer. Estas máquinas permiten un cocinado rápido, sin olores, ruidos y sano, consiguiendo eliminar los fritos y rebozados sin sacrificar el sabor de los platos.

Así lo refleja la estadística. Según el Informe Anual del Consumo Alimentario 2023, tres de cada cien personas que se disponen a preparar una comida, opta por hacerla en Airfryer (un 3%).

Puede no parecer mucho, pero ya es más que el 2,2% que representan quienes optan por cocinar con rebozados, su principal competidor.

El hecho cierto es que son una realidad en los hogares españoles, aunque, como dice el refranero español "nunca es tarde para subirse al carro". En este sentido, destaca la Airfryer Masterpro de Lidl, una aliada perfecta en la cocina disponible por 69,99 euros tras una gran rebaja del 58%.

En definitiva, uno de esos chollos que justifican largas colas y estantes agotados en las tiendas.

Características de la Airfryer

Uno de los principales atributos de la Airfryer de Masterpro reside en su tamaño, con 9 litros de capacidad divididos en dos compartimentos, cada uno de ellos de 4,5 litros. Por lo que supone un instrumento más que válido y eficaz en familias grandes, de cuatro o más integrantes.

Asimismo, su potencia, que oscila entre los 2600 y 3100 W, se traduce en rapidez real a la hora de cocinar los alimentos. A ello se suma la tecnología de circulación de aire caliente 360°, clave para lograr ese acabado crujiente sin apenas aceite, uno de los grandes reclamos de este tipo de electrodomésticos.

Por otro lado, destaca su versatilidad a la hora de elegir funciones como la temperatura o la medición del cocinado, con ajustes regulables de entre 80 a 200 ºC y temporizador de hasta 60 minutos.

Airfryer de Masterpro de Lidl

Esta función es clave, ya que permite dejar la Airfryer 'trabajando' mientras puedes aprovechar el tiempo de cocinado en otras tareas del hogar.

En lo que a programas se refiere, la freidora cuenta con nada menos que doce programas preconfigurados, muchos de ellos específicos para hacer pizzas, patatas o alitas. Además, presenta una función de agitado automático en la mayoría de ellos.

Por último, en cuanto a sus especificaciones técnicas, tiene un peso de 7,8 kg y unas dimensiones de 43,6 x 38,5 x 32,4 cm, lo que la convierte en una opción ideal para encajar en espacios reducidos de la cocina sin renunciar al estilo ni al espacio disponible.

Así es la freidora de aire de Lidl rebajada al 58% Lidl

Opciones de envío y devolución

Aunque lo ideal sigue siendo acudir a una tienda física de Lidl para ver el electrodoméstico en persona y resolver dudas con el asesoramiento de un profesional, esta Airfryer también puede comprarse online, con plazos de entrega de entre 1 y 5 días laborables.

En la otra cara de la moneda, la cadena alemana permite un margen de 30 días para devolver los artículos, siempre que estén en perfecto estado.