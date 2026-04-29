Ya está en vigor: la ayuda de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren una vivienda en la España rural

Si tienes menos de 35 años y quieres irte a vivir a la España rural, puedes solicitar una ayuda de hasta 15.000 euros.

El Gobierno de España ha aprobado un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con diferentes programas para abordar el problema del sector inmobiliario.

Una de las estrategias es una ayuda económica a jóvenes que quieran emanciparse, promoviendo además el asentamiento en municipios de menos de 10.000 habitantes.

En Aragón, Sabiñánigo, Zuera, La Almunia de Doña Godina, Borja, Tarazona, Tauste o La Muela, son algunos de los municipios con menos de 10.000 habitantes que encajarían como destino para solicitar esta ayuda.

En un momento complicado a nivel nacional por la escasez de vivienda y los altos precios, esta ayuda supone un pequeño empujón para aquellos que dudaban mudarse a un pueblo.

Plan estatal de vivienda

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 moviliza una inversión de 7.000 millones de euros.

Triplica los fondos del anterior plan para alcanzar un parque público de vivienda con volumen y capacidad suficientes para condicionar el mercado a base de viviendas asequibles y protegidas para siempre.

El plan eleva el modelo de corresponsabilidad entre los distintos niveles de la Administración Pública. El 60% de esa inversión procede del Gobierno de España, mientras que el 40% restante corresponde a la aportación de las comunidades autónomas, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.

En Aragón, la cuantía destinada es 266 millones de euros.

El PEV 2026-2030 se distribuye en tres ámbitos de acción: más construcción para ampliar la oferta de vivienda, más rehabilitación para movilizar y dignificar vivienda ya existente, y más protección para quienes más lo necesitan.

En este último punto entra la ayuda de hasta 15.000 euros para los menores de 35 años que compren o construyan su primera vivienda.

La ayuda para la adquisición de vivienda en el mundo rural busca fijar población joven en estas localidades. Ayuda de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes. Esa ayuda se ampliará a municipios de hasta 20.000 habitantes cuando estos sufran pérdida de población.

Por otro lado, también se crea una ayuda de hasta 300 euros al mes destinada al pago del alquiler de las personas jóvenes. Esta ayuda podrá modularse en función de cada comunidad autónoma, que podrá incrementar o reducir el importe de la ayuda atendiendo a la realidad de su territorio.