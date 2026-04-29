Confirmado por ley: los padres y madres trabajadoras tienen derecho a un permiso pagado de 1 hora al día

Cuando llega un bebé a casa, todos los padres son conscientes de que tienen derecho a disfrutar de un merecido descanso laboral. Este permiso se extiende hasta las 19 semanas, o hasta 32 en el caso de familias monoparentales.

Sin embargo, entre la emoción, los cambios y, dicho sea de paso, el tiempo que requiere un recién nacido, hay derechos laborales que suelen pasar desapercibidos.

Una vez finaliza la baja por maternidad o paternidad, existe la posibilidad de acogerse al permiso de lactancia, que permite reducir la jornada hasta una hora diaria para el cuidado del bebé.

Este derecho está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y puede ser ejercido tanto por el padre como por la madre, sin distinción.

En concreto, el artículo 37.4 establece que: "las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses".

En otras palabras, los nuevos padres trabajadores pueden coger una hora diaria en concepto de lactancia hasta que el bebé cumpla 9 meses.

Conviene destacar que este permiso se disfruta de forma diaria, en días laborables, y no se puede compensar económicamente. Además, al tratarse de un derecho reconocido legalmente, estas horas se siguen cobrando con total normalidad.

Además, la normativa contempla situaciones especiales, como los partos múltiples. En estos casos, el tiempo de permiso se incrementa de forma proporcional.

Por ejemplo, si un trabajador tiene gemelos, podrá disfrutar de dos horas diarias de permiso hasta que los menores cumplan los nueve meses.

Optar por reducir jornada laboral o días libres

En lugar de ausentarse una hora al día, el trabajador puede optar por reducir su jornada en 30 minutos diarios para cuidar del bebé.

También existe la opción de acumular este tiempo en días completos. Es decir, si trabajas una jornada completa de 8 horas, esa hora diaria se traduce en un día libre por cada 8 trabajados.

Un permiso que puede alargarse hasta los 12 meses

Este derecho se disfruta desde el fin de permiso de paternidad o maternidad hasta los nueve meses del bebé.

Sin embargo, puede extenderse hasta los 12 meses cuando ambos padres ejerzan este derecho con la misma duración y régimen.

En la práctica, si ambos padres o adoptantes lo usan con la misma duración y horario (por ejemplo, ambos 1 hora diaria o ambos 30 min reducción), el permiso de una hora diaria puede extenderse hasta los 12 meses del bebé.

Eso sí, a partir de los nueve meses no se cobra el sueldo completo, reduciendo proporcionalmente los tres meses siguientes.