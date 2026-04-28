El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: con un castillo del siglo XI y declarado Conjunto Histórico-Artístico

Uncastillo es un pueblo con mucho encanto.

Ahora que comienza el buen tiempo, hacer escapadas a pueblos medievales que recorrer a pie con calma es un plan que apetece mucho.

La localidad (como su propio nombre indica) tiene un castillo, pero no uno cualquiera. Es del siglo XI y una de las fortalezas más extensas de Aragón.

A poco más de hora y media de Zaragoza, esta villa de la comarca de las Cinco Villas se presenta como una de esas sorpresas que todavía conservan autenticidad.

Un destino pensado para quienes disfrutan caminando sin prisa entre historia, piedra y silencio. No en vano, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966, y su trazado urbano sigue siendo, en esencia, el mismo que hace siglos.

Fortaleza de Uncastillo. Ayuntamiento de Uncastillo

Uncastillo atesora uno de los conjuntos de arte románico más importantes de España. Seis iglesias de una sola nave y perfectamente integradas en el caserío, marcan el perfil de un pueblo donde cada rincón parece detenido en el tiempo.

Calles empinadas, fachadas de piedra, restos de la antigua judería y ejemplos de arquitectura civil renacentista completan un conjunto tan compacto como evocador.

Fortaleza medieval

Pero si hay un elemento que define su silueta, es su fortaleza.

El Castillo de Uncastillo, levantado entre los siglos XI y XIII, se alza sobre la Peña Ayllón, un promontorio rocoso de laderas abruptas que domina todo el entorno. Desde allí, la villa parece recogerse a sus pies, protegida antiguamente por los cauces de los ríos Riguel y Cadenas, que actuaban como fosos naturales.

Fortaleza Uncastillo. Ayuntamiento de Uncastillo

Recorrer el castillo permite entender su importancia estratégica. En la torre del homenaje, hoy convertida en espacio museístico, se proyecta un audiovisual que recorre la evolución de la fortaleza.

Las salas expositivas muestran armas y técnicas constructivas medievales, pero es al subir hasta lo más alto cuando llega la recompensa: una vista amplia, limpia, que abarca tanto el entramado urbano como el paisaje que lo rodea.

Iglesia Santa María. Ayuntamiento de Uncastillo

Junto a ella, la esbelta torre de vigía (integrada en un palacete gótico del siglo XIV) añade un matiz señorial al conjunto defensivo. Su planta semioctogonal y su elegancia contrastan con la robustez militar del castillo.

Sin embargo, Uncastillo no se explica solo desde sus murallas. Su patrimonio religioso es igualmente notable: iglesias como San Juan, San Lorenzo, Santa María, San Felices o San Martín conforman un conjunto único, tanto por su número como por su coherencia estilística.

Historia de Uncastillo

La historia del municipio también ha dejado huella más allá de la Edad Media.

Tras un periodo de declive, la villa vivió un resurgir artístico que se tradujo en edificios como la Casa Consistorial, el convento de la Merced o el palacio gótico de Martín I el Humano.

A ellos se suman numerosas casas solariegas (Canales, Mola, Lozano o Bardají) que aún hoy salpican el casco urbano.

El paso del tiempo, sin embargo, también dejó cicatrices. En el siglo XIX, durante las guerras carlistas, el castillo fue parcialmente destruido. Ya en el XX, algunos edificios perdieron su función original y la población comenzó a descender.

Aun así, ese cierto aislamiento ha jugado a su favor: ha permitido que Uncastillo conserve una identidad poco alterada, lejos de la masificación.

La localidad, según datos de 2025, cuenta con 650 habitantes. El Ayuntamiento organiza actividades y las fiestas patronales, por lo que aunque sea pequeño y tenga pocos vecinos, guarda mucha vida.