Ya es oficial: las empresas pueden reducir la jornada y sueldo de un empleado en estas situaciones

Los momentos más felices para la mayoría de trabajadores suelen concentrarse en dos instantes muy concretos: el inicio de las vacaciones y el día en que se cobra el salario. Generalmente hablando, claro está.

Sin embargo, no todo siempre transcurre según lo esperado. En algunos casos, lo que parece impensable puede hacerse realidad: la empresa puede llegar a reducir la jornada y el sueldo de forma justificada, incluso cuando en el convenio o en el contrato figure una cantidad superior.

Así lo establece el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, recogiendo que "la empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo de las personas trabajadoras o suspender temporalmente los contratos de trabajo".

En este sentido, cuando se produce una reducción de jornada, el sueldo también se reduce de forma proporcional. Es una consecuencia directa.

Eso sí, esta reducción, o incluso la suspensión, debe estar respaldada por motivos concretos, ya que solo se permite cuando existan "causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de carácter temporal".

Pero, ¿a qué se refiere la normativa cuando habla de causas económicas y técnicas?

Reducción de salario por causas económicas

Se considera que existen causas económicas cuando la empresa atraviesa una situación negativa en sus resultados.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, si tiene pérdidas actuales, prevé tenerlas en el futuro o si sus ingresos o ventas están bajando.

Pero no vale cualquier bajada puntual, para que se considere persistente, esa disminución debe mantenerse en el tiempo. Concretamente, se entiende que es persistente si "durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior", explica la norma.

Reducción de salario por causas técnicas, organizativas o productivas

Por otro lado, la empresa podrá justificarse en una causa técnica para reducir la jornada o suspender el contrato cuando se den cambios notables en las herramientas, equipos o tecnologías que se usan para trabajar.

Esta situación se daría si, por ejemplo, una empresa logística compra un nuevo software para gestionar la preparación de los pedidos, haciendo que el trabajo de los operarios sea menos complejo y, por ende, menos necesario.

Asimismo, la normativa también permite esta medida amparándose bajo una causa organizativa. Como su propio nombre indica, estas aparecen cuando se modifica la forma de trabajar, los métodos del personal o la manera en la que se organiza la producción.

Por ejemplo, unir departamentos, cambiar horarios o modificar la forma en que los empleados se coordinan.

Por su parte, las causas productivas se dan cuando cambia la demanda de los productos o servicios que la empresa ofrece en el mercado. Estas, básicamente, aparecen cuando baja la demanda de lo que la empresa vende.

Asimismo, si concurren causas de fuerza mayor, la empresa también podrá tomar esta medida.

¿Cuánto se puede reducir la jornada?

La normativa establece que la reducción de jornada puede situarse entre un 10% y un 70%, y aplicarse tomando como referencia la jornada diaria, semanal, mensual o incluso anual, en función de las necesidades de la empresa y de cómo se organice el trabajo.

Además, siempre que se pueda, la empresa debe optar antes por reducir la jornada que por suspender el contrato, para evitar que el trabajador deje de trabajar por completo.