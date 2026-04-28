Diego Doal, 30 años, chef: "La pasta carbonara no se hace con nata, lleva 50 g de parmesano y 3 huevos"

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Diego Domínguez Almudévar, más conocido como Diegodoal, es un joven cocinero que sabe hacer una tortilla francesa perfecta.

El zaragozano estuvo hace poco en un programa con Ibai y Jordi Cruz, y su tortilla no salió como esperaba... por lo que se puso manos a la obra, y después de 30 huevos lo consiguió.

No obstante, hoy no hablamos de tortillas, sino de pasta. "Parece que por fin todo el mundo se ha enterado de que la carbonara no se hace ni con nata, ni con champiñones", escribió Diego en su blog cuando compartió la receta de la pasta carbonara.

"Lo bueno de la carbonara es que es un plato relativamente sencillo de hacer, en 15 minutos lo tienes hecho si eres bueno haciendo multi tasking", explica.

Aunque reconoce que la receta "tiene una parte un poco técnica" y que "si nunca la has hecho es fácil que acabes con una tortilla de spaghetti, o con una sopa de huevo crudo".

Puede parecer que hacer unos espaguetis es lo más simple del mundo... pero si queremos hacer unos buenos spaghetti a la carbonara... ¡ah! La cosa cambia. "Hay que saber encontrar el punto de calor perfecto para que los huevos se cuajen lo suficiente y se emulsionen con el agua de cocción, creando esa salsa cremosa y untuosa tan característica".

El joven aragonés suele proponer recetas exóticas como Ramen Tonkotsu, Cerdo Moo Shu, Tamales mexicanos... Sin embargo, de vez en cuando propone recetas más clásicas como una tortilla francesa o unos buenos espaguetis a la carbonara.

Receta paso a paso