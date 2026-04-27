La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: está en España, es del año 44 a.C y está declarada Patrimonio Histórico

Velilla de Ebro (Zaragoza) guarda uno de los yacimientos romanos más relevantes de Aragón: la colonia Celsa, también llamada Lepida Celsa.

La ciudad romana es todavía poco conocida fuera de los circuitos especializados, pero todos los que visitan y recorren las ruinas acaban encantados.

Su origen se sitúa en el año 44 a.C., cuando Marco Emilio Lépido fundó una colonia romana sobre el antiguo poblado íbero de Kelse.

El proyecto no era menor. Celsa fue la primera colonia inmune establecida en el valle del Ebro, lo que implicaba ventajas fiscales y un estatus privilegiado para sus habitantes.

En su momento de mayor desarrollo, la ciudad llegó a contar con unas 3.500 personas y una actividad económica suficiente como para emitir su propia moneda.

Antes de convertirse en el pueblecito de 200 habitantes que es ahora, Velilla fue un núcleo urbano con peso en la red de asentamientos romanos del noreste peninsular.

Ciudad romana: Lepida Celsa

Uno de los aspectos más destacados del yacimiento de Celsa es su trazado urbano.

Las excavaciones han permitido documentar con bastante claridad el esquema clásico romano, con el cardo y el decumano (calles importantes en las ciudades romanas) como ejes principales.

Yacimiento de la Colonia Celsa, Velilla de Ebro.

A diferencia de otros enclaves donde el paso del tiempo ha borrado gran parte de la estructura, en Celsa aún se conservan tramos de calles empedradas que permiten entender cómo se organizaba la ciudad.

A esto se suma el interés por la arquitectura doméstica.

Se han identificado varias viviendas, como la conocida casa de los delfines o la de Hércules, que aportan información sobre el nivel de vida de sus habitantes.

También se han localizado espacios vinculados a la actividad económica diaria: un pequeño mercado, una panadería completa, almacenes e incluso instalaciones que apuntan a servicios de restauración (un restaurante).

Yacimiento romano de la Colonia Celsa, Velilla de Ebro.

Todo ello ayuda a reconstruir una imagen bastante completa de la vida cotidiana en la colonia. El yacimiento ha proporcionado además abundante material arqueológico, especialmente cerámica terra sigillata itálica, junto a objetos de vidrio, metal y elementos decorativos como mosaicos.

Parte de estos hallazgos puede verse hoy en un museo ubicado en el propio municipio de Velilla de Ebro, junto al yacimiento. Este espacio, inaugurado en 1997, funciona como una sección específica dependiente del Museo de Zaragoza dedicada a mostrar el día a día de la colonia

La vida de la ciudad fue relativamente breve, ya que fue abandonada de forma definitiva hacia el año 70 d.C. Su declive llegó, en gran medida, por el crecimiento y auge de Caesaraugusta (Zaragoza), que acabó concentrando el protagonismo regional.

Hoy, el yacimiento ofrece una oportunidad poco habitual: recorrer una ciudad romana (sin grandes reconstrucciones), con la posibilidad de entender su estructura original sobre el terreno. Un plan turístico lleno de historia perfecto para esta época del año que ya empieza el buen tiempo.