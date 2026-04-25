El restaurante de Zaragoza en el que comer de menú por menos de 15 euros: "Me recuerda a las de mi madre, muy casero"

Comer de menú por menos de 15 euros es bastante complicado en cualquier punto de España y de Zaragoza.

Sin embargo, el restaurante La Góndola, en pleno centro de la capital aragonesa, ofrece uno por 14,50 euros.

El establecimiento ofrece gastronomía italiana, con las pizzas como protagonista. Elaboradas con masa propia y recetas artesanales, conviven con otros clásicos como la pasta o entrantes típicos, configurando una carta amplia pero reconocible.

No se trata de una pizzería más, pues también ofrecen platos de cuchara, carnes y pescados. Uno de los grandes reclamos de La Góndola es su menú del día.

En una ciudad donde comer en el centro puede elevar el gasto por encima de la media, este restaurante ha conseguido posicionarse gracias a una propuesta que se sitúa por debajo de los 15 euros, manteniendo una relación calidad-precio especialmente competitiva.

Ubicado en la calle Santa Isabel (bocacalle de la céntrica calle Alfonso), el restaurante se beneficia de un entorno privilegiado dentro del casco histórico zaragozano. Su localización, cercana a puntos emblemáticos y zonas comerciales, lo convierte en una parada habitual para quienes recorren el centro de la ciudad.

"Nos han dado un papel por la calle con el menú entero por solo 14,50 euros; así que vamos a probarlo" cuenta en redes sociales Ainhoa.

"Saben como las de mi madre. Casero, casero", reconoce la pareja de esta ante un plato de garbanzos.

"No nos ha podido gustar más. Un restaurante de toda la vida. Buenísimo", sentencia la zaragozana al salir del establecimiento.

Las reseñas que aparecen en internet, en su gran mayoría, son positivas. De nota en Google tiene un 4,2 sobre 5; nada mal. Lo único que comenta algún usuario es que la música estaba demasiado alta, y otro que las raciones no eran muy generosas.

Evidentemente todo dependerá de los gustos y de las expectativas con las que se acuda a la pizzería. Sea como fuere, el menú va cambiando cada semana y cuenta con varias opciones tanto de 1º y 2º, como de postre.

Un menú con esos platos y esa pinta por menos de 15 euros en pleno centro de Zaragoza, es un auténtico lujo.