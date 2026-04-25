Cierra una oficina de Correos en este barrio de Zaragoza: "Enviaba siempre paquetes allí, es una faena"

La oficina de Correos del centro comercial Grancasa, en el Actur, ha cerrado sus puertas, dejando sin este servicio a una de las zonas más pobladas de la margen izquierda de Zaragoza.

La oficina era un punto habitual para envíos y gestiones y su clausura ha sorprendido a numerosos usuarios, que, al bajar por las escaleras mecánicas que dirigen directamente a la zona, ven cómo el local ya no está operativo. Hace ya más de un mes desde el cierre, pero todavía muchos zaragozanos lo desconocen.

La medida obliga a los vecinos a desplazarse a otras oficinas cercanas para realizar sus trámites, ya sean envíos de cartas y paquetería, recogida de pedidos no entregados, gestiones administrativas o servicios financieros.

Actualmente, en la planta -1 (sótano) del centro comercial se observa la persiana negra totalmente bajada y con un cartel informativo. Allí se puede leer el aviso del cierre: “Esta oficina dejará de prestar servicio al público el próximo día 13 de marzo de 2026”.

Igualmente, apunta a las oficinas más cercanas a la de María Zambrano: una en la calle Escritor Gabriel García Márquez, 4, en el propio barrio del Actur, y otras en Parque Goya (calle El Globo, 3) y La Jota (José Oto, 20).

A pesar de contar con otro espacio donde realizar las gestiones de Correos en el barrio, sin duda, este adiós es una mala noticia para los vecinos de la zona.

De hecho, han sido varios quienes han lamentado la decisión. “Siempre iba allí a enviar paquetes, es una faena”, ha reconocido a este diario Sofía Sánchez, que manda con frecuencia pedidos de Vinted o Wallapop.

“La otra me pilla mucho más lejos”, ha expresado con queja la joven Paula Olmo. “Había mucha gente siempre, no sé qué habrá pasado para que la quiten”, se preguntaba la misma usuaria.

Además, este cierre se une al polémico de la oficina ubicada en la avenida Anselmo Clavé hace unos meses, cuyo edificio, a pesar de la oposición ejercida, será derribado.

Otras aperturas

Por otra parte, más allá de las persianas que se bajan, en el centro comercial Grancasa se están preparando nuevas aperturas como la de Springfield Kids, al lado de la tienda Springfield. Todavía no se conoce la fecha de inauguración, pues en el cartel exterior únicamente informa así: “Opening soon”.

Igualmente, próximamente abrirá al lado del nuevo Stradivarius Encuentro, una marca que nació en las Islas Canarias con una primera tienda en 1986. La empresa actualmente cuenta con 156 puntos de venta repartidos por toda España y será la primera tienda física que llegue a Zaragoza.

Eso sí, Grancasa ya celebró hace unos días la llegada de otro negocio. En este caso, se trata de un puesto de tartas de queso que se instaló el pasado lunes y repartió porciones gratis el miércoles. Concretamente, hablamos de Melt Cakes, una marca que nació en Logroño de la mano de tres amigos y que se acerca ahora a los vecinos del Actur tras inaugurar su stand en Puerto Venecia.