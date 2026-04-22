Vuelve el mercado medieval más esperado a este pueblo de Zaragoza: lleno de espectáculos gratuitos

Belchite, el pueblo zaragozano conocido por conservar el pueblo viejo tal y como quedó tras la Guerra Civil, viaja más allá del siglo XX y se va a la Edad Media este fin de semana.

Durante el 24 y 25 de abril, la localidad celebrará su Mercado Medieval con una gran programación para todos los públicos.

Entre las actividades incluyendo desfiles nocturnos con fuego, teatro callejero y simulacros de combates históricos.

Durante dos jornadas, sus calles se llenarán de música en directo, personajes de fantasía, artesanos y propuestas escénicas que prometen sumergir al visitante en otra época.

El programa arranca el viernes por la noche con un desfile inaugural donde la fantasía medieval cobra vida entre antorchas y melodías antiguas.

La jornada culminará con un espectáculo de fuego que iluminará el casco urbano.

El sábado, el ritmo se intensifica desde la mañana con pasacalles, teatro de calle, como la representación de “Los médicos de la Peste”, y combates medievales que recrean la épica de antaño.

Uno de los grandes atractivos será la participación activa del público, especialmente de los más pequeños, con propuestas como una batalla medieval infantil con catapultas a tamaño real o la búsqueda del tesoro “El tesoro de los Godos”, una aventura guiada que mezcla juego, historia y chocolate.

A lo largo del día, el mercado estará animado por músicos, malabaristas, cetreros y personajes que convierten cada rincón en una escena viva.

Estos eventos triunfan porque apelan a los sentidos, sabores tradicionales, sonidos antiguos, colores y texturas, y fomentan la convivencia. No se trata solo de observar, sino de participar, aprender y compartir.

La propuesta de Belchite refuerza además la identidad local y pone en valor su patrimonio, recordando que el municipio es mucho más que su pasado bélico.

El visitante puede completar la experiencia recorriendo el Belchite nuevo, con espacios como el Museo Etnológico de Belchite o el Centro de Interpretación de las Estepas del Valle del Ebro, así como acercarse al Santuario de la Virgen del Pueyo, una joya barroca con raíces en el siglo XIII.

Programa completo Mercado Medieval Belchite

Viernes 24 de abril

20:30 Desfile y música en vivo de personajes de la fantasía medieval.

21:00 Cuentacuentos infantiles.

21:30 Música medieval en vivo.

22:00 Espectáculo de fuego.

Sábado 25 de abril