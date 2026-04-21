El pueblo español perfecto para recorrer a pie: declarado Conjunto Histórico y con una joya medieval del siglo XI

Roda de Isábena, en el corazón de la provincia de Huesca, es un pueblo medieval rodeado de montañas que guarda la catedral más pequeña de España. Esta fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1904.

El reconocimiento premia la excelente conservación, de esta joya. Su construcción comenzó en el año 956, por orden de Ramón II, Conde de Ribagorza. Dentro, se puede admirar la cripta con los restos de San Román y las primorosas pinturas murales románicas del siglo XII.

Pero todo el pueblo en su conjunto ha sido reconocido como de los más bonitos de España, por lo que después de admirar la catedral, recorrer sus calles hará viajar al turista a la Edad Media.

Catedral de Roda de Isábena. Turismo de Aragón

Roda de Isábena

Escondido en el corazón de la provincia de Huesca, entre la sierra de Serraduy y el Morrón de Güell, se encuentra Roda de Isábena, reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España.

Este enclave destaca por ser el pueblo más pequeño del país que cuenta con catedral. Su pasado medieval sigue muy presente en su entramado urbano, donde callejuelas, murallas y construcciones históricas invitan a un auténtico viaje en el tiempo.

Paseo por Roda de Isábena. Turismo de Aragón

La historia de Roda de Isábena tiene raíces en un antiguo asentamiento defensivo de época romana, aunque su mayor esplendor comenzó en el siglo X. En ese momento, el conde Ramón II de Ribagorza impulsó la independencia religiosa del territorio, estableciendo aquí una sede episcopal que perduró entre los años 956 y 1149. Para proteger este importante núcleo, se levantaron murallas, un castillo y varias torres defensivas.

Sin embargo, este periodo de prosperidad sufrió un duro golpe en el año 1006, cuando la villa fue asediada y arrasada por Abd el Malik, hijo de Almanzor. Aunque posteriormente fue reconstruida, el traslado de la sede episcopal a Lérida en 1149 marcó el inicio de su declive.

Roda de Isábena. Huesca la Magia

El principal tesoro del municipio es la ex catedral de San Vicente, considerada la más antigua de Aragón y una destacada muestra del románico lombardo. Consagrada a finales del siglo X y reformada en el siglo XII, alberga un sobrio claustro, pinturas murales románicas y una impresionante cripta donde se encuentra el sarcófago de San Ramón, una de las piezas funerarias mejor conservadas de la región.

El templo también custodia los restos de San Valero, patrón de Zaragoza, junto a los de otros obispos. En su Museo Catedralicio se exhiben piezas de gran valor, como relicarios, tapices, un órgano del siglo XVII y la conocida silla de San Ramón, robada en 1979 por Erik el Belga y recuperada años más tarde.

Más allá de su patrimonio religioso, el pueblo conserva un notable conjunto civil. Destaca el Palacio del Prior, del siglo XVI, que mantiene elementos originales como el matacán y las ventanas de su torre. También pueden contemplarse restos del sistema defensivo, como la Torre Gorda, un puente románico y un antiguo molino de aceite que refleja la tradición rural de la zona.

Para completar la visita, es recomendable disfrutar de la gastronomía local en la Hospedería de Aragón, ubicada en el antiguo refectorio del claustro, visitar el Museo “La Era de Vicen” (solo abierto entre junio y septiembre) y recorrer la ruta de los puentes medievales del río Isábena, además de explorar parajes naturales cercanos o localidades como Montañana.

A pesar de los daños sufridos a lo largo de la historia, especialmente durante la Guerra Civil, Roda de Isábena se conserva hoy como un valioso conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural en 1988.