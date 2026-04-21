Guille Rodríguez, chef: "Para que las croquetas queden crujientes no hay que pasarlas por harina, se rebozan directamente en pan"
El cocinero propone una receta de croquetas de pollo muy jugosas por dentro y crujientes por fuera.
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- Total: 3 h
- Comensales: 7
Guille Rodríguez ha conquistado a medio internet con sus recetas caseras y sencillas. Una de las últimas es de croquetas de pollo y su manera de hacerlas asegura que siempre quedan perfectas.
"Hoy vamos a hacer magia en la cocina", arranca el cocinero en su vídeo, marcando desde el inicio un tono desenfadado. Pero la magia, en este caso, no tiene nada de artificio: se basa en ingredientes sencillos, baratos y deliciosos.
"Nos vamos a gastar cuatro perras… nos van a costar muy poquito dinero", explica, mientras muestra el elemento clave: carcasas de pollo, tradicionalmente relegadas a caldos.
Lejos de ocultar este origen humilde, Rodríguez lo convierte en bandera. "Hemos pagado a precio hueso prácticamente", comenta al aprovechar hasta el último resto de carne. Su mensaje cala en un contexto de creciente interés por el ahorro doméstico y la cocina sostenible.
El vídeo transcurre entre explicaciones culinarias y escenas cotidianas que refuerzan su estilo cercano: desde bromas sobre el uso de agua del grifo "la botella se bebe en casa y la he rellenado" hasta saludos improvisados al vecindario y a su ya famoso caballo y perrete.
Más allá del entretenimiento, el cocinero insiste en los detalles que marcan la diferencia. Al hablar del sabor final: "algo que no puede faltar… es bien de nuez moscada". "Forma bolitas o cilindros, pásalas por huevo batido y luego cúbrelas con pan rallado. Ya están listas para la fritura", comenta evitando rebozarlas también en harina.
El resultado, según sus propias palabras, es contundente: "superfuente de croquetas para toda la familia por menos de 3 €". Salen alrededor de 30 unidades por lo que si no quieres empacharte es mejor que las compartas con toda la familia.
Receta de croquetas de pollo
Ingredientes
- 1 kgr. Carcasas de Pollo
- 1´5 litros Agua
- 1/2 Litro de Leche
- 1 Cebolla Mediana
- 75 gr. Mantequilla
- 3 huevos
- 75 gr. Harina Trigo
- 1 Cucharita Nuez Moscada
- Aceite de oliva
- Sal y Pimienta
Paso 1
Haz el caldo Dora huesos o carcasas de pollo con un poco de aceite. Cubre con agua, añade sal, hierve y quita la espuma. Cocina a fuego suave 30 min y cuela.
Paso 2
Sofríe la cebolla Pica una cebolla y cocínala con mantequilla y sal hasta que esté blanda.
Paso 3
Añade harina Incorpora harina y cocínala hasta que se dore ligeramente (para quitar sabor a crudo).
Paso 4
Haz la masa Añade poco a poco el caldo caliente y leche (mitad y mitad), removiendo hasta que espese (15–20 min).
Paso 5
Añade el pollo Desmenuza la carne de los huesos y mézclala con la masa.
Paso 6
Sazona y enfría Añade sal, pimienta y nuez moscada. Deja enfriar (mejor varias horas o toda la noche).
Paso 7
Forma y reboza Haz croquetas, pásalas por huevo batido y luego por pan rallado.
Paso 8
Fríe Fríe en aceite caliente hasta que estén doradas. Escurre en papel.