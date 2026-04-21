Guillermo Rodríguez y un plato de croquetas.

Guillermo Rodríguez y un plato de croquetas.

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Guille Rodríguez, chef: "Para que las croquetas queden crujientes no hay que pasarlas por harina, se rebozan directamente en pan"

El cocinero propone una receta de croquetas de pollo muy jugosas por dentro y crujientes por fuera.

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Zaragoza
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Guille Rodríguez ha conquistado a medio internet con sus recetas caseras y sencillas. Una de las últimas es de croquetas de pollo y su manera de hacerlas asegura que siempre quedan perfectas.

"Hoy vamos a hacer magia en la cocina", arranca el cocinero en su vídeo, marcando desde el inicio un tono desenfadado. Pero la magia, en este caso, no tiene nada de artificio: se basa en ingredientes sencillos, baratos y deliciosos.

"Nos vamos a gastar cuatro perras… nos van a costar muy poquito dinero", explica, mientras muestra el elemento clave: carcasas de pollo, tradicionalmente relegadas a caldos.

Una tarta de queso en una imagen de archivo

Lejos de ocultar este origen humilde, Rodríguez lo convierte en bandera. "Hemos pagado a precio hueso prácticamente", comenta al aprovechar hasta el último resto de carne. Su mensaje cala en un contexto de creciente interés por el ahorro doméstico y la cocina sostenible.

El vídeo transcurre entre explicaciones culinarias y escenas cotidianas que refuerzan su estilo cercano: desde bromas sobre el uso de agua del grifo "la botella se bebe en casa y la he rellenado" hasta saludos improvisados al vecindario y a su ya famoso caballo y perrete.

Más allá del entretenimiento, el cocinero insiste en los detalles que marcan la diferencia. Al hablar del sabor final: "algo que no puede faltar… es bien de nuez moscada". "Forma bolitas o cilindros, pásalas por huevo batido y luego cúbrelas con pan rallado. Ya están listas para la fritura", comenta evitando rebozarlas también en harina.

El resultado, según sus propias palabras, es contundente: "superfuente de croquetas para toda la familia por menos de 3 €". Salen alrededor de 30 unidades por lo que si no quieres empacharte es mejor que las compartas con toda la familia.

Receta de croquetas de pollo

Ingredientes

  • 1 kgr. Carcasas de Pollo
  • 1´5 litros Agua
  • 1/2 Litro de Leche
  • 1 Cebolla Mediana
  • 75 gr. Mantequilla
  • 3 huevos
  • 75 gr. Harina Trigo
  • 1 Cucharita Nuez Moscada
  • Aceite de oliva
  • Sal y Pimienta

Paso 1

Haz el caldo Dora huesos o carcasas de pollo con un poco de aceite. Cubre con agua, añade sal, hierve y quita la espuma. Cocina a fuego suave 30 min y cuela.

Paso 2

Sofríe la cebolla Pica una cebolla y cocínala con mantequilla y sal hasta que esté blanda.

Paso 3

Añade harina Incorpora harina y cocínala hasta que se dore ligeramente (para quitar sabor a crudo).

Paso 4

Haz la masa Añade poco a poco el caldo caliente y leche (mitad y mitad), removiendo hasta que espese (15–20 min).

Paso 5

Añade el pollo Desmenuza la carne de los huesos y mézclala con la masa.

Paso 6

Sazona y enfría Añade sal, pimienta y nuez moscada. Deja enfriar (mejor varias horas o toda la noche).

Paso 7

Forma y reboza Haz croquetas, pásalas por huevo batido y luego por pan rallado.

Paso 8

Fríe Fríe en aceite caliente hasta que estén doradas. Escurre en papel.