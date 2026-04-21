Los abogados coinciden: trabajar en festivos da derecho a un plus salarial de hasta el 75% la hora

El Estatuto de los Trabajadores establece, en su artículo 37.2, que hay 14 días festivos al año, de los cuales dos son de carácter local. Además, deja claro que estos días "tendrán carácter retribuido y no recuperable".

Esto significa que, en condiciones normales, puedes ausentarte del trabajo sin perder salario. Son días pensados para el descanso, no para compensar horas más adelante.

Ahora bien, esto no siempre se aplica de forma automática. Hay sectores como la hostelería, el transporte o los servicios de emergencia donde trabajar en festivo es habitual, ya sea por necesidad o porque son días clave de facturación.

Pero hay algo importante que muchos trabajadores pasan por alto. Aunque tu contrato incluya trabajar en festivos, eso no debería salirle gratis a la empresa, ya que no es lo mismo trabajar un lunes o un martes laborable cualquiera que un festivo.

¿Qué dicen los expertos?

Según Sebastián Ramírez, abogado laboralista muy popular en redes sociales (@leyesconsebas), donde divulga casos y explica cuestiones como esta, señala que lo primordial en estos casos es revisar el convenio colectivo.

"En primer lugar, lo más importante será lo que indique tu convenio colectivo", afirma Sebastián, añadiendo que "hay que mirar el convenio colectivo casi para todo: para la retribución, para los festivos, las vacaciones, etc".

Este documento suele estar referenciado en el contrato de trabajo y es clave para entender tus derechos, siendo la primera normativa de referencia que hay que tener en cuenta, incluso por encima del Estatuto de los Trabajadores.

"Como norma general, suele existir una compensación, ya sea mediante un plus salarial o con días, pero no hay una única regla para todos los casos. Por eso, lo realmente importante es acudir siempre al convenio", explica el abogado.

Recargo de hasta el 75% por trabajar en festivo

La lógica de la ley es sencilla: los festivos y los días de descanso están para librar, no para recuperarlos como si nada. Si por necesidades del servicio trabajas ese día, la empresa debe compensarte, ya sea con descanso o con dinero.

Y si no hay descanso compensatorio, lo habitual es aplicar un recargo: "En muchas ocasiones se tiene que pagar hasta un 75% más de lo que sería ir a trabajar en un día normal", explica Sebastián.

En términos prácticos, si una hora normal se paga a 10 euros, trabajar en festivo podría suponer al menos 17,50 euros por hora cuando no hay descanso alternativo.

Eso sí, no siempre se aplica exactamente ese 75% en nómina. El convenio colectivo puede mejorar, ajustar o definir de forma distinta esa compensación.